2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
7FF2CMI/00
Her fotoğraf bir hikaye anlatır
Anılarınızı gösterin, paylaşın, düzenleyin ve canlandırın! 7FF2CMI, dijital fotoğrafları profesyonel olarak basılmış fotoğrafların kalitesinde ve renk zenginliğiyle, ideal 4x6 boyutunda gösterir. Fotoğraflarınızı, bilgisayar olmadan görüntülemenin en kolay yoludur.
17,8 cm (7") LCD
16,5 cm (6,5") g. alanı
Sektördeki en iyi yüksek yoğunluğa sahip bu ekran, en yüksek kaliteli 43 cm (17") LCD monitörlerden bile yüzde 88 daha fazla piksel görüntüler; böylece değerli fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılardaki gibi zengin ayrıntılar ve canlı renklerle gösterir.
Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır.
Değerli ve ince bir zevki yansıtan sağlam ve şık stand, özel tasarımlı çerçeve ve ayrıntıyla işlenmiş bir kaplama içeren yüksek kaliteli tasarım ve zarif malzemeler, PhotoFrame cihazında görüntülenen fotoğraflara ışıltı katar.
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