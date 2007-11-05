Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu

Sektördeki en iyi yüksek yoğunluğa sahip bu ekran, en yüksek kaliteli 43 cm (17") LCD monitörlerden bile yüzde 88 daha fazla piksel görüntüler; böylece değerli fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılardaki gibi zengin ayrıntılar ve canlı renklerle gösterir.