Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.
Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.
Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.
Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.
Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün
4K QD MiniLED Ambilight TV
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Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.
Daha canlı renkler. Daha net beyazlar. Daha derin siyahlar. Keskin kontrastlı ayrıntılı görüntüler sunan Xtra'nın Quantum Dot Mini-LED teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar fazla renk göreceksiniz. Ayrıca bu Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu sayede hem karanlık hem parlak alanlarda daha fazla ayrıntı görürsünüz.
Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.
Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.
Xtra, şık görünümlü bir metal standa sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.
Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol için uzaktan kumandadaki özel Alexa düğmesi ile Alexa'yı etkinleştirebilir ya da TV'nizi Google akıllı hoparlör özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.
DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin farklı bölgelerindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktayken filmi dinlemeye devam edin. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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