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    The Xtra

    4K QD MiniLED Ambilight TV

    55PML9009/12
    • Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan. Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan. Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe G here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 201.0KB)

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      55PML9009/12

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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      The Xtra

      The Xtra

      4K QD MiniLED Ambilight TV

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      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      • 139 cm (55 inç) AMBILIGHT TV
      • P5 Perfect Görüntü Motoru
      • TITAN OS akıllı platform
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos
      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

      Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

      Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

      Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

      Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

      İnanılmaz renk ve kontrast için Quantum Dot teknolojisi.

      İnanılmaz renk ve kontrast için Quantum Dot teknolojisi.

      Daha canlı renkler. Daha net beyazlar. Daha derin siyahlar. Keskin kontrastlı ayrıntılı görüntüler sunan Xtra'nın Quantum Dot Mini-LED teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar fazla renk göreceksiniz. Ayrıca bu Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu sayede hem karanlık hem parlak alanlarda daha fazla ayrıntı görürsünüz.

      Kolayca bulun. TITAN OS.

      Kolayca bulun. TITAN OS.

      Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

      Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

      Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme, VRR, FreeSync.

      Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme, VRR, FreeSync.

      Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.

      Uzaktan kumanda geri dönüştürülmüş plastikten üretilir. Çevreye duyarlı ambalaj

      Uzaktan kumanda geri dönüştürülmüş plastikten üretilir. Çevreye duyarlı ambalaj

      Xtra, şık görünümlü bir metal standa sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.

      Kolay kontrol

      Kolay kontrol

      Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol için uzaktan kumandadaki özel Alexa düğmesi ile Alexa'yı etkinleştirebilir ya da TV'nizi Google akıllı hoparlör özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin farklı bölgelerindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktayken filmi dinlemeye devam edin. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

      Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur

      Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Duvar rengine uyarlanma
        • Dinlenme ışık modu
        • Ambilight Müzik
        • AmbiSleep
        • Gün Doğumu Alarmı
        • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
        • Ambilight FTI Animasyonu
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        55  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        139  cm
        Ekran
        4K UHD MiniLED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160
        Yerel yenileme hızı
        120  Hz
        Fotoğraf motoru
        P5 Perfect Görüntü Motoru

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560x1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV Program rehberi*
        8 günlük Elektronik Program Rehberi
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin

      • Smart TV

        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB
        Smart TV uygulaması*
        • Netflix
        • HBO
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN kanalı
        • NFT*
        • STB Kumanda Uygulaması

      • Smart TV Özellikleri

        Kullanıcı Etkileşimi
        Ekran yansıtma
        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Dahili Amazon Alexa
        • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
        Akıllı Ev deneyimi
        • Amazon Alexa ile çalışır
        • Google asistan ile çalışır

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        40 W
        Hoparlör yapılandırması
        4 x 10 W tam aralıklı hoparlör
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Ses Geliştirme
        • Dolby Bas Güçlendirme
        • Net Konuşma Sesleri
        • A.I. Ses
        • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
        • Dolby Ses Sabitleyicisi
        • Gece modu
        • Ses Kişiselleştirme

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        4
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI2'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 2 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
        • 4K 120 Hz'ye kadar
        Oyun
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Uyumlu
        • HLG

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        1892679
        SDR için enerji sınıfı
        G
        SDR için açık mod güç talebi
        82
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        161
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0 W
        Kullanılan panel teknolojisi
        LED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        LED LCD
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Görüntü dondurma (radyo için)
        • Eco modu
        • Işık sensörü

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 adet AAA Pil
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Antrasit gri çerçeve
        Stant tasarımı
        Antrasit gri kemerli standlar

      • Boyutlar

        Duvara montaja uyumlu
        300 x 300 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        1231 x 720 x 82 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        1231 x 780 x 270 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        1360 x 840 x 160 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        15,2 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        15,5 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        19,0 kg

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          • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
          • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
          • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
          • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
          • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
          • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
          • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
          • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
          • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
          • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.

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