Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün