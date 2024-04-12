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    The Xtra

    4K QD MiniLED Ambilight TV

    65PML9009/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yorum Yorum
    • Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan. Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan. Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 204.0KB)

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      65PML9009/12
      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

      Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

      Kendinizi tamamen oyuna kaptırın. Televizyon izlerken heyecanı dorukta yaşayın. The Xtra, çok fazla ayrıntı ve renk, harika ses ve etkileyici Ambilight parlaklığı sunar. Film, spor, oyun fark etmeksizin her şeyi daha yoğun deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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        The Xtra

        The Xtra

        4K QD MiniLED Ambilight TV

        - {discount-value}

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        Daha çok renk. Daha çok ayrıntı. Daha çok heyecan.

        The Xtra 4K QD MiniLED Ambilight TV

        • 164 cm (65 inç) AMBILIGHT TV
        • P5 Perfect Görüntü Motoru
        • TITAN OS akıllı platform
        • Dolby Vision ve Dolby Atmos
        Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

        Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

        Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

        Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

        İnanılmaz renk ve kontrast için Quantum Dot teknolojisi.

        İnanılmaz renk ve kontrast için Quantum Dot teknolojisi.

        Daha canlı renkler. Daha net beyazlar. Daha derin siyahlar. Keskin kontrastlı ayrıntılı görüntüler sunan Xtra'nın Quantum Dot Mini-LED teknolojisi sayesinde hiç olmadığı kadar fazla renk göreceksiniz. Ayrıca bu Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur, bu sayede hem karanlık hem parlak alanlarda daha fazla ayrıntı görürsünüz.

        Kolayca bulun. TITAN OS.

        Kolayca bulun. TITAN OS.

        Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme, VRR, FreeSync.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme, VRR, FreeSync.

        Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.

        Uzaktan kumanda geri dönüştürülmüş plastikten üretilir. Çevreye duyarlı ambalaj

        Uzaktan kumanda geri dönüştürülmüş plastikten üretilir. Çevreye duyarlı ambalaj

        Xtra, şık görünümlü bir metal standa sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.

        Kolay kontrol

        Kolay kontrol

        Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol için uzaktan kumandadaki özel Alexa düğmesi ile Alexa'yı etkinleştirebilir ya da TV'nizi Google akıllı hoparlör özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin farklı bölgelerindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktayken filmi dinlemeye devam edin. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur

        Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Özellikleri
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme ışık modu
          • Ambilight Müzik
          • AmbiSleep
          • Gün Doğumu Alarmı
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
          • Ambilight FTI Animasyonu
          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran
          4K UHD MiniLED
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          Yerel yenileme hızı
          120  Hz
          Fotoğraf motoru
          P5 Perfect Görüntü Motoru

        • Ekran giriş çözünürlüğü

          Çözünürlük - Yenileme hızı
          • 576p - 50 Hz
          • 640x480 - 60 Hz
          • 720p - 50 Hz, 60 Hz
          • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
          • 2560x1440 - 60/120/144 Hz
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Teletext
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Smart TV

          İS
          TITAN OS
          Bellek boyutu (Flash)*
          8 GB
          Smart TV uygulaması*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • TITAN kanalı
          • NFT*
          • STB Kumanda Uygulaması

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          Ekran yansıtma
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Sesli asistan*
          • Dahili Amazon Alexa
          • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
          Akıllı Ev deneyimi
          • Amazon Alexa ile çalışır
          • Google asistan ile çalışır

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Müzik Çalma Formatları
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Altyazı Formatları Desteği
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          40 W
          Hoparlör yapılandırması
          4 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Codec
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Ses Geliştirme
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Net Konuşma Sesleri
          • A.I. Ses
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Ses Kişiselleştirme

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI2'de bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          EasyLink 2.0
          • TV arayüzü üzerinden harici ayar
          • Philips TV/SB için HDMI-CEC

        • Desteklenen HDMI video özellikleri

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
          • 4K 120 Hz'ye kadar
          Oyun
          • ALLM
          • HDMI VRR
          • AMD FreeSync Premium
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+ Uyumlu
          • HLG

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1898635
          SDR için enerji sınıfı
          F
          SDR için açık mod güç talebi
          98 kWsa / 1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          215 kWsa / 1000 sa
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Ağa bağlı bekleme modu
          2,0 W
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Güç

          Şebeke elektriği
          LED LCD
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,5 W'tan daha az
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Eco modu
          • Işık sensörü

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 adet AAA Pil
          • Masa üstü stant
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Antrasit gri çerçeve
          Stant tasarımı
          Antrasit gri kemerli standlar

        • Boyutlar

          Duvara montaja uyumlu
          300 x 300 mm
          Stantsız olarak TV (G x Y x D)
          1451 x 844 x 85 mm
          Stantla birlikte TV (G x Y x D)
          1451 x 904 x 313 mm
          Ambalaj kutusu (G x Y x D)
          1600 x 995 x 170 mm
          TV'nin stantsız ağırlığı
          21,0 kg
          TV'nin stantlı ağırlığı
          21,5 kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          29,3 kg

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            Yorumlar

            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
            • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
            • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.

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