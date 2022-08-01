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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    65PUS7607/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saf eğlence Saf eğlence Saf eğlence
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 202.0KB)

      LED 4K UHD LED Smart TV

      65PUS7607/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Saf eğlence

      Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

        - {discount-value}

        Toplam:

        Saf eğlence

        4K UHD LED Smart TV

        • Önemli HDR formatlarını destekler
        • Dolby Vision ve Dolby Atmos
        • 164 cm (65 inç) SAPHI smart TV
        • Pixel Precise Ultra HD
        Canlı görüntü. Philips 4K UHD LED TV.

        Canlı görüntü. Philips 4K UHD LED TV.

        Bu 4K UHD LED TV'de izlediğiniz her içeriği çok seveceksiniz. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, görüntü kalitesini optimize ederek net görüntüler, zengin renkler ve akıcı hareketler sunar. Her zaman, mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimini yaşarsınız.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        İnce TV. Gelecek için üretildi.

        Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekanla uyumludur ve mat siyah ince ayaklar, ekranın havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz, geri dönüştürülmüş kartondan ve kağıttan üretilmiştir.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.

        Oyun oynamak için harika. Tüm konsollarda düşük gecikme süresi.

        Philips TV'niz, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR destekli HDMI bağlantısına sahiptir ve konsolunuzu açtığınızda düşük gecikme ayarı otomatik olarak etkinleşir.

        SAPHI. TV'nizin keyfini çıkarmanın akıllı yolu.

        Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran
          4K Ultra HD LED
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Yerel yenileme hızı
          60  Hz
          Fotoğraf motoru
          Pixel Precise Ultra HD
          Görüntü geliştirme
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+ uyumlu
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65 inç

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli, HDR10/ HLG
          Tüm HDMI'larda video girişleri
          • 60 Hz'de 4K UHD 3840x2160 değerine kadar
          • HDR destekli
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Sinyal gücü göstergesi
          Evet
          Teletext
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          HEVC desteği
          Evet

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          • SimplyShare
          • Ekran yansıtma
          SmartTV uygulamaları*
          • Çevrimiçi video mağazaları
          • Açık internet tarayıcı
          • İstek üzerine TV
          • Youtube
          • Netflix TV
          Kurulum Kolaylığı
          • Philips cihazlarını otomatik algılama
          • Ağ kurulum sihirbazı
          • Ayarlar yardımcısı sihirbazı
          Kullanım Kolaylığı
          • Tek akıllı menü düğmesi
          • Ekran üzerinde kullanım kılavuzu
          Yükseltilebilir bellenim
          • Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • Çevrimiçi bellenim yükseltme

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (v2 - v9.2 arası)
          • WMA-PRO (v9 ve v10)
          • FLAC
          Altyazı Formatları Desteği
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • 360 fotoğraf
          • HEIF

        • İşleme

          İşleme Gücü
          Çift Çekirdekli

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20 W
          Hoparlör yapılandırması
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Ses Geliştirme
          • A.I. Ses
          • Net Konuşma Sesleri
          • Dolby Atmos
          • Gece modu
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Ses Sabitleyicisi

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          3
          HDMI özellikleri
          • Ses Dönüş Kanalı
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, Tek bant
          Diğer bağlantılar
          • Uydu Konektörü
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Kulaklık çıkışı
          • Servis konektörü
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI1'de bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 1 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1210227
          SDR için enerji sınıfı
          F
          SDR için açık mod güç talebi
          92  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          G
          HDR için açık mod güç talebi
          163  Kwh/1000 sa
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Ağa bağlı bekleme modu
          <2,0  W
          Kullanılan panel teknolojisi
          LED LCD

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220 - 240 V 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 0,3 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Ekonomik mod
          • Işık sensörü
          Kapalı mod güç tüketimi
          Yok

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 x AAA Pil
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          • Masa üstü stand

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Mat siyah çerçeve
          Stant tasarımı
          Mat siyah kesilmiş çubuklar

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1447,5  mm
          Set Yüksekliği
          837,3  mm
          Set Derinliği
          88,0  mm
          Ürün ağırlığı
          20,5  kg
          Set genişliği (stant ile)
          1447.5  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          865.1  mm
          Set derinliği (stant ile)
          289.9  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          20.7  kg
          Kutu genişliği
          1600.0  mm
          Kutu yüksekliği
          995.0  mm
          Kutu derinliği
          170.0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          26,1  kg
          Stant genişliği
          810.0  mm
          Stant yüksekliği
          28.0  mm
          Stant derinliği
          289.3  mm
          2 stant arasındaki mesafe
          810.0  mm
          TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği
          28.0  mm
          Duvara montaja uyumlu
          200 x 200 mm

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • 2 x AAA Pil
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Masa üstü stand

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            Yorumlar

            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.

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