Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- 2 x AAA Pil
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
- Masa üstü stand
Saf eğlence
Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saf eğlence
Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Saf eğlence
Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saf eğlence
Bu uygun fiyatlı akıllı TV ile istediğiniz görüntü ve ses kalitesini elde edin. Net ve canlı filmler ile programların yanı sıra harika görünen ve akıcı oyun içeriklerinin keyfini çıkarın. Premium Dolby Atmos ses sayesinde müzik içeriklerini en iyi şekilde deneyimleyin. Tüm faydaları görün
4K UHD LED Smart TV
Toplam:
Bu 4K UHD LED TV'de izlediğiniz her içeriği çok seveceksiniz. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, görüntü kalitesini optimize ederek net görüntüler, zengin renkler ve akıcı hareketler sunar. Her zaman, mümkün olan en iyi görüntüleme deneyimini yaşarsınız.
Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekanla uyumludur ve mat siyah ince ayaklar, ekranın havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz, geri dönüştürülmüş kartondan ve kağıttan üretilmiştir.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdalarmış gibi deneyimleyin.
Philips TV'niz, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR destekli HDMI bağlantısına sahiptir ve konsolunuzu açtığınızda düşük gecikme ayarı otomatik olarak etkinleşir.
Hızlı ve sezgisel bir işletim sistemi olan SAPHI sayesinde Philips Smart TV'nizi keyifle kullanırsınız. Muhteşem görüntü kalitesinin ve tek bir düğmeyle net, simge tabanlı menüye erişimin keyfini çıkarın. TV'nizi kolaylıkla kullanın ve popüler Philips Smart TV uygulamalarına hızlıca erişin.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
İşleme
Ses
Bağlantı
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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