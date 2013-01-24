CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin

CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.