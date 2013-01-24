Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- RS232 kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand
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Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Reklam deneyiminizi geliştirin
Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Reklam deneyiminizi geliştirin
Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Reklam deneyiminizi geliştirin
Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün
Q-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.
CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.
FailOver ile sunumlarınızı ve görüntülü konferanslarınızı sadeleştirin. Bir toplantı veya konferans odası kullanılmadığında arka plan içeriği seçtiğiniz herhangi bir giriş kaynağından çalıştırılabilir. Toplantı başladığında ve sunumunuzu ya da ekranınızı paylaşmak istediğinizde bilgisayarınızı bağlamanız yeterlidir. Ekran, girişleri manuel olarak değiştirmeye gerek kalmadan otomatik olarak değiştirir ve ekranınızdakileri gösterir.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Güçlü bir yazma aracı olan CMND ve Oluştur özelliğiyle etkili içerik tasarlayın ve oluşturun. Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yüklenmiş şablonları ve entegre pencere öğeleriyle müşterilerinizi etkili içeriklerle büyüleyeceksiniz.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Aksesuarlar
Multimedya Uygulamaları
Çeşitli