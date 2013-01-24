Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Q-Line Ekran

    65BDL3000Q/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Reklam deneyiminizi geliştirin Reklam deneyiminizi geliştirin Reklam deneyiminizi geliştirin
      -{discount-value}

      Q-Line Ekran

      65BDL3000Q/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Q-Line ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör led

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Q-Line Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Reklam deneyiminizi geliştirin

        Paha biçilemez performans ile

        • 65 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Full HD
        CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun

        CMND: Ekranlarınızın kontrolü elinizde olsun

        Güçlü bir ekran yönetme platformu olan CMND, gücün yeniden kontrolünüzde olmasını sağlar. CMND ve Oluştur özelliğiyle içerikleri güncelleyin ve yönetin ya da CMND ve Kontrol özelliğiyle ayarlarınızı kontrol edin. Hepsi CMND ile mümkün.

        CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin

        CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranın ayarlarını yönetin

        CMND ve Kontrol özelliği ile birden çok ekranı merkezi bir konumdan kolaylıkla yönetin. Gerçek zamanlı ekran izleme sayesinde, uzak bir konumdan ayar ve yazılım güncellemeleri yapabilir ve video duvarı veya menü panosu ekranları gibi birden çok ekranı tek seferde özelleştirebilir ve yapılandırabilirsiniz. Ekranlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        Konferanslara yönelik FailOver ile toplantılarınızı sadeleştirin

        FailOver ile sunumlarınızı ve görüntülü konferanslarınızı sadeleştirin. Bir toplantı veya konferans odası kullanılmadığında arka plan içeriği seçtiğiniz herhangi bir giriş kaynağından çalıştırılabilir. Toplantı başladığında ve sunumunuzu ya da ekranınızı paylaşmak istediğinizde bilgisayarınızı bağlamanız yeterlidir. Ekran, girişleri manuel olarak değiştirmeye gerek kalmadan otomatik olarak değiştirir ve ekranınızdakileri gösterir.

        Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        CMND ve Oluştur özelliğiyle içerik oluşturun ve bunları yönetin

        Güçlü bir yazma aracı olan CMND ve Oluştur özelliğiyle etkili içerik tasarlayın ve oluşturun. Sürükle ve bırak arayüzü, önceden yüklenmiş şablonları ve entegre pencere öğeleriyle müşterilerinizi etkili içeriklerle büyüleyeceksiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          163,9  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          3000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,74 x 0,74 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          Panel teknolojisi
          VA

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 25, 30 Hz
          • 480i, 30, 60 Hz
          • 576i, 25, 50 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D
          • VGA (Analog D-Sub)
          • USB
          • Komponent (BNC)
          • Kompozit (BNC)
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x2)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          • RJ45
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          • VGA (DVI-D üzerinden)
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • USB

        • Kullanılabilirlik

          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • LAN (RJ45)
          • RS232
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          Sinyal loop through
          • DisplayPort
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Yerleştirme
          Yatay
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Döşeme Matrisi
          10 x 15'e kadar

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          13,9 (Üst/Sol/Sağ) 14,9 (Alt) mm
          Set Genişliği
          1458,7  mm
          Set Yüksekliği
          834,7  mm
          Set Derinliği
          81,6  mm
          Set Genişliği (inç)
          57,43  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          32,86  inç
          Set Derinliği (inç)
          3,21  inç
          Ürün ağırlığı
          24,8  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          54,7  lb
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M6
          Akıllı Yuva montajı
          100 x 100 mm, 100 x 200 mm

        • Çalışma koşulları

          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          176 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          Akıllı Güç

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Masa üstü stand

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • M4A
          • LPCM
          • M3U
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA

        • Çeşitli

          Garanti
          3 yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Japonca
          Yasal onaylar
          • EPEAT
          • CE
          • UL/cUL
          • CB
          • GOST
          • C-Tick
          • RoHS
          • FCC, Sınıf B

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi