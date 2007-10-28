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Üretimden kaldırıldı

PhotoFrame

5FF2CMI/00

Her fotoğraf bir hikaye anlatır

Dijital fotoğraflarınızı, profesyonel baskıların kalitesi ve zengin renkleriyle görüntüleyin! Fotoğraflarınızı, bilgisayar olmadan görüntülemenin en kolay yolu olan Philips 5FF2CMI PhotoFrame, şık tasarımıyla ev dekorasyonunuzu tamamlar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Her fotoğraf bir hikaye anlatır

  • 14,2 cm (5,6") LCD

  • 14,2 cm (5,6") g. alanı

Slayt gösterileri, tekli fotoğraf, küçük resimler veya saati görüntüleyin

Esnek görüntüleme modları size tek seferde tek bir görüntü, hızlı ve kolay aramalar için küçük fotoğraflar ve en değerli fotoğraflarınız için slayt gösterisi modlarında görüntüleme yapma özgürlüğünü verir.

Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin

Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.

Zengin ve şaşırtıcı fotoğraf görüntüleri için mükemmel dijital renkler

Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır.

Teknik Özellikler

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