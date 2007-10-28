Slayt gösterileri, tekli fotoğraf, küçük resimler veya saati görüntüleyin

Esnek görüntüleme modları size tek seferde tek bir görüntü, hızlı ve kolay aramalar için küçük fotoğraflar ve en değerli fotoğraflarınız için slayt gösterisi modlarında görüntüleme yapma özgürlüğünü verir.