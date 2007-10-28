2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5FF2CMI/00
Her fotoğraf bir hikaye anlatır
Dijital fotoğraflarınızı, profesyonel baskıların kalitesi ve zengin renkleriyle görüntüleyin! Fotoğraflarınızı, bilgisayar olmadan görüntülemenin en kolay yolu olan Philips 5FF2CMI PhotoFrame, şık tasarımıyla ev dekorasyonunuzu tamamlar.
14,2 cm (5,6") LCD
14,2 cm (5,6") g. alanı
Esnek görüntüleme modları size tek seferde tek bir görüntü, hızlı ve kolay aramalar için küçük fotoğraflar ve en değerli fotoğraflarınız için slayt gösterisi modlarında görüntüleme yapma özgürlüğünü verir.
Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülendiği bir slayt gösterisi efektidir.
Tam renkli ekran, profesyonel fotoğraf baskılarındaki renk aralığını kullanarak canlı ve gerçek renkler sayesinde fotoğraflarınızın tüm güzelliğini ortaya çıkarır.
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