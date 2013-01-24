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    H-Line Ekran

    55BDL3002H/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      H-Line Ekran

      55BDL3002H/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      H-Line Ekran

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      H-Line Ekran

      Dikkatleri toplayın

      Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün

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        H-Line Ekran

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        Yüksek parlaklık özelliğine sahip 7/24 ekran.

        • 55 inç
        • 2500 cd/m²
        • Full HD
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar

        Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamanız yeterli.

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır

        Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

        İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

        Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolara ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

        CMND ile uzaktan sistem yönetimi

        Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

        Yüksek parlaklık (2500 cd/m2). Yarı açık mekanlarda kullanmak için idealdir

        Aydınlık veya yarı açık mekanlarda etki yaratın. Yüksek parlaklık özelliğine sahip bu 2500 cd/m2 ekran, yüksek oranda ortam ışığının bulunduğu alanlarda net görüntü sunar. Vitrin teşhiri ve danışma alanları için idealdir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139,7  cm
          Panel teknolojisi
          SVA
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          2500  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          5000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          6  ms
          Piksel aralığı
          0,63 x 0,63 mm
          Ekran renkleri
          16,7 M (8 bit)
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p

        • Bağlantı

          Video girişi
          • VGA (Analog D-Sub)
          • DisplayPort (1.2)
          • DVI-D
          • Komponent (BNC)
          • Kompozit (BNC)
          • HDMI (x2)
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          3,5mm jak
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • RJ45
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          • AC çıkışı
          • OPS
          • USB

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          15,6 mm
          Set Genişliği
          1242,2  mm
          Set Yüksekliği
          713  mm
          Set Derinliği
          137,9  mm
          Set Genişliği (inç)
          48,9  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          28,1  inç
          Set Derinliği (inç)
          5,43  inç
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M6
          Ürün ağırlığı
          35,8  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          78,94  lb
          Akıllı yuva yüksekliği
          200  mm
          Akıllı yuva genişliği
          100  mm

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          • LAN (RJ45)
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          • Akıllı Yuva
          • Kenar Hizalama Seti
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Tipik)
          368  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80 (çalışma), %5 - 95 (saklama)  %
          MTBF
          50.000  saat
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • Kenar hizalama plakaları
          • RS232 kablosu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
          • Masa üstü stand
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          RS232 papatya zinciri kablosu

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          • Portekizce
          Yasal onaylar
          • BSMI
          • CB
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Video Oynatma
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080i, 25, 30 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 480i, 30, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576i, 25, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • Kenar hizalama plakaları
        • RS232 kablosu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: IR Işık Hareket Sensörü (CRD41)
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Masa üstü stand

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