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Philips H-Line Yüksek parlaklık özellikli Profesyonel Full HD Ekran hem gece hem gündüz kolaylıkla görülür. Heyecan verici netlik ve kontrast, bu modeli vitrinler ve parlak konumlar için mükemmel kılıyor. Müzelerden perakendeye kadar her yerde kullanılabilir. Tüm faydaları görün