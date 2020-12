Pixel Precise Ultra HD: canlı UHD Görüntü Kalitesini keşfedin

4K Ultra HD TV'nizin her ayrıntısının tadını çıkarın. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, girilen herhangi bir görüntüyü ekranınızda etkileyici UHD çözünürlük ile sunar. Akıcı ancak keskin hareketli görüntünün ve olağanüstü kontrastın tadını çıkarın. Her zaman ve her kaynakta daha koyu siyahlar, daha beyaz beyazlar, canlı renkler ve doğal cilt tonlarını keşfedin.