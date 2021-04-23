2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
49PUK7100/12
Gücünü Android'den alan 4K UHD Ultra Slim LED TV
Süper hızlı Dört Çekirdekli işlemci, Ultra Slim çizgiler ile tanışıyor: Gücünü Android'den alan 7100 serisi UHD TV'nin görünümü de performansı kadar etkileyicidir. Şık gümüş çerçeve, klipsli stand tasarımı ve Ambilight ile izleme deneyiminizi daha da geliştirin
123 cm (49 inç)
4K Ultra HD LED TV
Dört Çekirdekli, 16GB, genişletilebilir
DVB-T/C/S/S2
Ultra HD TV, geleneksel Full HD TV'den 4 kat daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. 8 milyondan fazla piksel ve benzersiz Ultra Çözünürlük geliştirme teknolojimiz sayesinde, orijinal içerik ne olursa olsun daha iyi görüntüler elde edersiniz. Geliştirilmiş keskinlik, artırılmış derinlik algısı, üstün kontrast, akıcı doğal hareket ve kusursuz ayrıntıların tadını çıkarın.
Eviniz herhangi bir ev değil. Neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının iki tarafından arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha sürükleyici hale getirir. Ekrandaki renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak alışılmışın ötesinde bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.
4K Ultra HD TV'nizin her ayrıntısının tadını çıkarın. Philips Pixel Precise Ultra HD motoru, girilen herhangi bir görüntüyü ekranınızda etkileyici UHD çözünürlükle sunar. Akıcı ancak keskin hareketli görüntünün ve olağanüstü kontrastın tadını çıkarın. Her zaman ve her kaynakta daha koyu siyahlar, daha beyaz beyazlar, canlı renkler ve doğal cilt tonlarını keşfedin.
2.3
5 üzerinden
210
İncelemeler
Kuş22
23/04/2021
Türkiye
Tavsiye
Gerçekten çok güzel ürün 2 senedir bizde ultra HD ve televizyonun arkasındaki LED’leri sanki filmin içinde gibi hissettiriyor.
Avantajlar
Çok kullanışlı içinde herşey var
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series 49PUK7100 Gücünü Android™'den alan 4K UHD Ultra Slim TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-23
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series 49PUK7100 Gücünü Android™'den alan 4K UHD Ultra Slim TV için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2020-04-23
Özcan53
01/05/2019
Türkiye
Güzel ürün zayıf servis
Ürünü nerdeyse 3 yıldır kullanıyorum. Gelir gelmez arıza verdi ve 2 kere servis gördü. Servis elemanları inanılmaz iyilerdi ama sorunu çözemiyorlardı. Kaç kere yazılım indirdiler ve indirttiler sayamadım! Dayanamayıp kendim Philips web sayfasından en son yazılımı indirdim ve TV'ye kurdum. Odur budur inanılmaz güzel görüntü, 3D film keyfi, ses kalitesi ve hızlı web kullanımı ile devam ediyor! 15 yıllık sinema sistemini bile tanıyıp TVye kurdu. ÇOK MEMNUNUM. :) Philips'in her ürünü gibi mükemmel. Güvenim boşa çıkmadı. Philips yapınca en iyisini yapıyor.. Teşekkürler..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series 49PUK7100 Gücünü Android™'den alan 4K UHD Ultra Slim TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series 49PUK7100 Gücünü Android™'den alan 4K UHD Ultra Slim TV için yapılmıştır
Emin01
21/06/2018
Türkiye
Çok süper bir tv
Çok süper 2 yıldır kullanıyorum mükemmel bir tv keşke 2 tane alsaymışım ozman
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series 55PUK7100 Gücünü Android™'den alan 4K UHD Ultra Slim TV için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 7000 series 55PUK7100 Gücünü Android™'den alan 4K UHD Ultra Slim TV için yapılmıştır
24 Şubat 2023 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ve Fransa'da gerçekleştirilen Ambilight Deneme Programı sonuçlarına dayanmaktadır. Bu süre boyunca katılımcıların %99,91'i, hiçbir gerekçe göstermeden tam para iadesiyle ürünü iade etme hakkına sahip olmalarına rağmen Ambilight TV'lerini ellerinde tutmayı tercih etti.
Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
Bulut Oyun teklifi oyun sağlayıcılarına bağlıdır.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
(Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.
Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.