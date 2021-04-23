şöyle ki bu bir bilgisayar. sıradan bir televizyon değil. bu cihazı yaklaşık 10 aydır kullanıyorum ve tamamen çözmem (sürekli kurcalayarak) neredeyse 1 ayımı aldı. sizlere zamanında benimde takıldığım fakat sonra bir şekilde çözdüğüm problemleri anlatayım *4K: güncel sürücüsünü bu site üzerinden indirip kurmanız gerekiyor. USB ye aktarıp kuruyorsunuz çok basit. Daha sonra 4k yayınları rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. * DONMA: tv nizi ilk açtığınızda uydudan kanal değiştirmek dışında pek bir şey yapmamanızı öneririm en azından 30-40 saniye kadar. sonrasında tv toparlanıp kendine geliyor. Fakat açar açmaz kumandada ki her hangi tuşlara saldırırsanız cihaz ya donuyor ya kilitleniyor. * 4K FİLM OYNATMA: en büyük sıkıntıyı burada yaşadım. bazı mp4 ler haricinde kendi yazılımı 4k mkv leri oynatmıyor. Fakat android store da muhteşem 4k playerlar var. üstelik türkçe altyazıyı destekliyor, hatta media player classicdeki gibi kendisi arayıp bulabiliyor. * RESTART OLMA: Buna henüz bende bir çözüm bulamadım. bazen haftada 3-4 kez bazen 3 ay boyunca hiç yapmıyor. * KUMANDA: philips'in smart tvlerinde air mouse bulunuyordu. yani aynı tip bir kumandaydı bununla ama OK tuşunun üzerine parmağınızı koyduğunuzda ekranda fare imleci beliriyor ve hareket ediyordu. Bunda o özellik yok. Varsa da ben bulamadım. * BT BAĞLANTI SORUNU: ne olursa olsun bt ile ses sistemimi bağlayamıyorum. Tabii bunun ses sistemimin LG olmasındaki payı bi hayli büyüktür sanırım. Daha sonra başka bir speaker denedim fakat onu da bağlayamadım. * TV yi çok işlevli kullanıyoruz. playstation ve xbox ımız var evde. bol bol oyun oynuyor tv izliyoruz. bunun yanında 1080p mkvleri kendi yazılımı usb den çok rahatlıkla açıyor. netflix genelde sorunsuz çalışıyor. *INTERNET: browser çok kötü, çok yavaş. air fly mouse ya da kumanda olmadan tv den interneti kullanmak çok zor. kumandanın arkasındaki klavye yetmiyor. internet üzerinden film izleyebilirsiniz. fakat bunun için tv ye bir kablosuz mouse bağlamanız gerekiyor.