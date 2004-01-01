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- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Garanti belgesi
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.
Profesyonel LED TV
Toplam:
Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.
Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.
Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.
Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.
Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.
Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.
Philips OXIGEN, Otel TV'si için ihtiyacınız olan her şeyi size sunan kapsamlı bir çözümdür. Yenilikçi özellikleri hem konuklara ve profesyonellere en son bağlantı imkanlarını sağlayacak hem de en düşük sahip olma maliyetini sunacak biçimde tasarlanmıştır. OXIGEN bağlantı seçenekleri bulut tabanlı çevrimiçi uygulamalar sunar ve mobil cihazların uzaktan yönetim aracılığıyla TV ile iletişim kurmasını sağlar; ek gelir fırsatları ise ürün yaşam döngüsü boyunca ciroyu optimize eder.
Secure Simplyshare, müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!
SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV Uygulamaları
Multimedya Uygulamaları
Oxigen
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Boyutlar
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