Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Signage Solutions D-Line Ekran

    43BDL4050D/11
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yeniliğin izinde Yeniliğin izinde Yeniliğin izinde
      -{discount-value}

      Signage Solutions D-Line Ekran

      43BDL4050D/11

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions D-Line Ekran

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions D-Line Ekran

      Yeniliğin izinde

      Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        D-Line Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yeniliğin izinde

        Gücünü Android'den alır

        • 43 inç
        • Gücünü Android'den alır
        • 450 cd/m²
        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

        Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

        Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

        Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

        İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

        İçeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin

        Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın

        Entegre mPCIe yuvasıyla bağlantınızı geliştirin.

        Entegre PCI yuvasıyla bir WiFi/Bluetooth veya 4G LTE modülü bağlayarak ekranla çok daha iyi bir bağlantı kurabilirsiniz. Ürün özelliklerini genişletme becerisi veya sinyal alma kapasitesi gibi müşterilerin kullanabileceği çok sayıda yapılandırmayla makineden makineye bağlantı da geliştirilmiştir.

        Android: Kendi uygulamanızı çalıştırın veya çalıştırmak üzere en sevdiğiniz uygulamayı seçin

        Ekrana entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamanızı doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayırabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.

        Otomatik ekran görüntüleriyle içeriğinizin çalışıyor olduğundan emin olun

        İçerik her şeydir; otomatik ekran görüntüsü özelliğiyle içeriklerinizin her zaman çalışır durumda olduğundan emin olabilirsiniz. Ekran görüntüleri gün boyunca alınır ve bu görüntüler daha sonra FTP sunucusunda depolanır. Ekran görüntüleri bu sunucuda her zaman ve her yerden görüntülenebilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42,5  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          107,95  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          450  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1100:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          12  ms
          Piksel aralığı
          0,49 x 0,49 mm
          Ekran renkleri
          16,77 milyon
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          İşletim sistemi
          Android 4.4.4

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x2)
          • DVI-D
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 2.0
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          3,5mm jak
          Diğer bağlantılar
          • micro SD
          • micro USB
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 480i, 60 Hz

        • Boyutlar

          Set Genişliği (inç)
          37,99  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          22,02  inç
          Set Derinliği (inç)
          1,79  inç
          Set Genişliği
          965,00 mm  mm
          Set Yüksekliği
          559,30  mm
          Set Derinliği
          45,50  mm
          Çerçeve genişliği
          9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
          Ürün ağırlığı (lb)
          23,59  lb
          Ürün ağırlığı
          10,7  kg
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M6

        • Kullanılabilirlik

          Hafıza
          16 GB eMMC
          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Döşeme Matrisi
          15 x 15'e kadar
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          • IR Loopthrough
          • DisplayPort
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          • HDMI (Tek Kablo)
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Diğer kolaylıklar
          • Taşıma kolları
          • G sensörü

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          59 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          60.000  saat

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • RS232 kablosu
          • VGA kablosu
          • AC Güç Kablosu
          • Kenar hizalama plakaları
          Stand
          Evrensel Stand (Büyük Boy) (İsteğe bağlı)
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • DVI-VGA adaptörü
          • Philips logosu
          • RS232 papatya zinciri kablosu
          • Kalıplı Vida (x8)

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • MP3
          • WMA
          • M4A
          • MP1
          • MP2
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PDF
          • PNG
          USB Video Oynatma
          • 3GP
          • AVI
          • FLV
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • TS

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • İtalyanca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          • BSMI
          • CB
          • J-Moss
          • PSE
          • VCCI
          Garanti
          3 yıllık geri gönderme garantisi veya garanti değiştirme gönderisi (Ekranı kaldırıp kurmayı dahil etmeyin)

        • Dahili Oynatıcı

          CPU
          Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
          GPU
          ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
          Hafıza
          2 GB DDR3
          Saklama
          16 GB EMMC

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • AC Güç Kablosu
        • Kenar hizalama plakaları

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi