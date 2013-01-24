Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 kablosu
- VGA kablosu
- AC Güç Kablosu
- Kenar hizalama plakaları
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Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeniliğin izinde
Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.
Yeniliğin izinde
Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yeniliğin izinde
Daha akıllı ve hızlı bir reklam ekranıyla konuklarınızı şaşırtın. Entegre WiFi özelliğine sahip ve Android uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanan bu ekran, reklam çözümlerinin gelecekteki evrimini temsil ediyor.
D-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!
Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.
Entegre HTML5 tarayıcıyla içeriklerinize bulut üzerinden bağlanın ve içeriklerinizi kontrol edin. Chromium tabanlı tarayıcı ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve tek bir ekrana ya da ağınızın tamamına bağlanın. İçerikleri Full HD çözünürlükte hem yatay hem de dikey olarak görüntüleyin: İçerik akışı aynı zamanda PIP (resim içinde resim) penceresinde görüntülenebilir. Ekranınızı WiFi veya RJ45 ile internete bağlayın ve kendi oluşturduğunuz çalma listelerinin keyfini çıkarın
Entegre PCI yuvasıyla bir WiFi/Bluetooth veya 4G LTE modülü bağlayarak ekranla çok daha iyi bir bağlantı kurabilirsiniz. Ürün özelliklerini genişletme becerisi veya sinyal alma kapasitesi gibi müşterilerin kullanabileceği çok sayıda yapılandırmayla makineden makineye bağlantı da geliştirilmiştir.
Ekrana entegre edilmiş Android işletim sistemi sayesinde yeryüzündeki en gelişmiş işletim sistemiyle çalışın ve kendi uygulamanızı doğrudan ekrana kaydedin. Alternatif olarak, Android uygulamalarının bulunduğu kapsamlı kütüphaneden seçim yaparak içerikleri buradan oynatın. Dahili programlayıcı ile uygulamalarınızı ve içeriklerinizi müşterinize göre ve günün saatine göre ayırabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise ekranı döndürerek içerikleri yatay veya dikey olarak görüntülemenize olanak tanır.
İçerik her şeydir; otomatik ekran görüntüsü özelliğiyle içeriklerinizin her zaman çalışır durumda olduğundan emin olabilirsiniz. Ekran görüntüleri gün boyunca alınır ve bu görüntüler daha sonra FTP sunucusunda depolanır. Ekran görüntüleri bu sunucuda her zaman ve her yerden görüntülenebilir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Güç
Çalışma koşulları
Ses
Aksesuarlar
Multimedya Uygulamaları
Çeşitli
Dahili Oynatıcı