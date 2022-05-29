Herhangi bir boyutta benzersiz 16:9 ekran ve hatta ilginç bir modüler deseni bir araya getirerek geleneksel konformasyona meydan okuyan, net 32:9 panoramik görünüm oluşturun. Sunumlar ve kurumsal markalaşma içeriği için mükemmel görüntüleme deneyimi.
Sonsuz çok yönlülük
Olasılıkları sınırların ötesine taşıyın
27 inç
Direct View LED
Güvenilir standart kablolarla kolay kurulum ve bakım
4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle heyecan yaratın.
Canlı içeriklerle etkileşime geçin, ilham verin ve etkileyin
Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz video duvarları oluşturun. Philips Profesyonel LED kabinler, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş, etkileyici kurulumlar yapın ister ilgi çekici düzenleri bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen video duvarları oluşturun.
En yüksek renk doğruluğu ve parlaklık bütünlüğü
LED paneller, yüksek renk doğruluğu ve yaklaşık %97 oranında parlaklık bütünlüğü sağlar. Bu, neredeyse mükemmel bir görüntü kalitesi sunar.
Geniş izleme açılarıyla kusursuz görüntü
Dahili elektronik parçalar, servis ve bakım için kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Kabin içindeki modüller, özel çıkarma aracı ile kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
En-boy oranı
16:9
Parlaklık bütünlüğü
>=%97
Kalibrasyon sonrası parlaklık
650 nit
Kalibrasyon öncesi parlaklık
750 nit
Kalibrasyon (parlaklık/renk)
Desteklenen
Renk sıcaklığı ayar aralığı
4000~9500 K (yazılımla)
Varsayılan renk sıcaklığı
6500±500 K
Kontrast oranı (tipik)
3200:1
İzleme açısı (yatay)
160
derece
İzleme açısı (dikey)
160
derece
Görüntü geliştirme
Dinamik kontrast geliştirme
Geniş renk gamına sahip ekran
Yerleştirme
Yatay
Kare frekansı (Hz)
50 ve 60
Yenileme hızı (Hz)
1920~3840
Kullanım
7/24, İç Mekan
Kolaylık
Kurulum kolaylığı
Kılavuz pimler
Hafif
Güç loop through
230 V ortamlar için: en fazla 8 kabin, 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
