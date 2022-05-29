      Signage Solutions LED Ekran

      27BDL6119L/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Sonsuz çok yönlülük

      Herhangi bir boyutta benzersiz 16:9 ekran ve hatta ilginç bir modüler deseni bir araya getirerek geleneksel konformasyona meydan okuyan, net 32:9 panoramik görünüm oluşturun. Sunumlar ve kurumsal markalaşma içeriği için mükemmel görüntüleme deneyimi.

      Olasılıkları sınırların ötesine taşıyın

      • 27 inç
      • Direct View LED

      Güvenilir standart kablolarla kolay kurulum ve bakım

      4K, 8K veya daha yüksek çözünürlükler oluşturmak için birden çok LED ekran kabinini bağlanmanız yeterlidir. LCD ekranlara kıyasla LED ekranlar, daha akıcı görüntülere olanak sağlayan, daha yüksek yenileme hızlarına sahiptir. Hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun kristal berraklığında görüntü kalitesiyle heyecan yaratın.

      Canlı içeriklerle etkileşime geçin, ilham verin ve etkileyin

      Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz video duvarları oluşturun. Philips Profesyonel LED kabinler, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş, etkileyici kurulumlar yapın ister ilgi çekici düzenleri bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen video duvarları oluşturun.

      En yüksek renk doğruluğu ve parlaklık bütünlüğü

      LED paneller, yüksek renk doğruluğu ve yaklaşık %97 oranında parlaklık bütünlüğü sağlar. Bu, neredeyse mükemmel bir görüntü kalitesi sunar.

      Geniş izleme açılarıyla kusursuz görüntü

      Dahili elektronik parçalar, servis ve bakım için kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir niteliktedir. Kabin içindeki modüller, özel çıkarma aracı ile kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        En-boy oranı
        16:9
        Parlaklık bütünlüğü
        >=%97
        Kalibrasyon sonrası parlaklık
        650 nit
        Kalibrasyon öncesi parlaklık
        750 nit
        Kalibrasyon (parlaklık/renk)
        Desteklenen
        Renk sıcaklığı ayar aralığı
        4000~9500 K (yazılımla)
        Varsayılan renk sıcaklığı
        6500±500 K
        Kontrast oranı (tipik)
        3200:1
        İzleme açısı (yatay)
        160  derece
        İzleme açısı (dikey)
        160  derece
        Görüntü geliştirme
        • Dinamik kontrast geliştirme
        • Geniş renk gamına sahip ekran
        Yerleştirme
        Yatay
        Kare frekansı (Hz)
        50 ve 60
        Yenileme hızı (Hz)
        1920~3840
        Kullanım
        7/24, İç Mekan

      • Kolaylık

        Kurulum kolaylığı
        • Kılavuz pimler
        • Hafif
        Güç loop through
        230 V ortamlar için: en fazla 8 kabin, 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin
        Sinyal kontrolü loop through
        RJ45

      • Güç

        Giriş gerilimi
        AC100~240 V (50 ve 60 Hz)
        Siyah ekranda güç tüketimi (W)
        <12
        Maksimum güç tüketimi AC (W)
        <65
        Maksimum güç tüketimi BC (W)
        <76
        Ortalama güç tüketimi (W)
        <21,7

      • Çalışma koşulları

        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        -20~45  °C
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20~50  °C
        Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]
        %10~80
        Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]
        %10~85

      • Kasa

        Kabin alanı (m2)
        0,208
        Kabin pikselleri (Nokta)
        57.600
        Kabin çözünürlüğü (G x Y)
        320x180
        Kabin boyutu (mm)
        608x342x59
        Veri konektörü
        RJ45
        Güç konektörü
        Giriş/Çıkış (C14/C13)
        Alıcı kart sayısı
        1 adet
        Alıcı kart teknik özellikleri
        A5S plus
        Alıcı kart markası
        Novastar
        Ağırlık (kg)
        5,81
        Kabin köşegeni (inç)
        27,5
        Kabin yapısı
        Dökme Alüminyum

      • Modül

        LED türü
        SMD 1515 Bakır kablo
        Piksel yapısı
        1R1G1B
        LED ömrü (Saat)
        100.000
        Modül çözünürlüğü (GxY pikseller)
        160x90
        Piksel aralığı (mm)
        1,9
        Modül boyutu (mm cinsinden GxY)
        303,9x170,9

      • Aksesuarlar

        LAN kablosu (RJ45, CAT-5)
        1 adet
        Güç kablosu
        1 adet
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        1 adet

      • Çeşitli

        Garanti
        2 yıl
        Yasal onaylar
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A
        Yangına dayanıklılık sertifikası
        BS 476 Bölüm 7:1997

      • Ambalaj Verileri

        Ambalaj boyutları (mm)
        780x471x224
        Brüt ağırlık (KG)
        8,52

