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  • Energy Label Europe A
    Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Energy Label Europe A
    Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

273V5LHAB/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu büyük Philips ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim!
Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 68,6 cm (27 inç)

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Multimedya için dahili stereo hoparlör

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

27/02/2017

Türkiye

Türkiye

Renk kalitesi ve kullanım kolaylığı gerçekten çok tatmin edici

Dijital tasarımlarda renk kalite değerlendirmesi ve uyumluluğu oldukça önemli, Philips burada da kaliteden ödün vermemiş. HDMI seçeneğinden çok memnunum. Ses kalitesi de gayet iyi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246V5LHAB LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 246V5LHAB LCD monitör için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir