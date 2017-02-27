2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
V Line
68,6 cm (27 inç)
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ebruzhan
27/02/2017
Türkiye
Renk kalitesi ve kullanım kolaylığı gerçekten çok tatmin edici
Dijital tasarımlarda renk kalite değerlendirmesi ve uyumluluğu oldukça önemli, Philips burada da kaliteden ödün vermemiş. HDMI seçeneğinden çok memnunum. Ses kalitesi de gayet iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246V5LHAB LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 246V5LHAB LCD monitör için yapılmıştır
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir