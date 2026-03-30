2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
273P3QPYES/00
P Line
68,6 cm (27 inç)
Full HD AMVA ekran
PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşüren ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir "insan sensörüdür."
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, internette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş görüntüleme açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
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