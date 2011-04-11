2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
273P3LPHES/00
Enerji tüketimini azaltan akıllı PowerSensor ekran
Akıllı PowerSensor özelliğine sahip olan çevre dostu, EPEAT Gold onaylı Philips Professional 273P3 LED monitör, kullanıcının varlığını algılayarak güç tüketimini ayarlıyor ve %80'e varan tasarruf olanağı sağlıyor!
P Line
68,6 cm (27 inç)
SmartResponse, tepki sürelerini hızlı tepki gerektiren oyun ve filmler gibi özel uygulama gereksinimlerine göre otomatik olarak ayarlayarak titreşimsiz, aralıksız ve gölgesiz görüntüler üreten özel bir Philips teknolojisidir.
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Yorumlar
EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.