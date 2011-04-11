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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

273P3LPHES/00

Enerji tüketimini azaltan akıllı PowerSensor ekran

Akıllı PowerSensor özelliğine sahip olan çevre dostu, EPEAT Gold onaylı Philips Professional 273P3 LED monitör, kullanıcının varlığını algılayarak güç tüketimini ayarlıyor ve %80'e varan tasarruf olanağı sağlıyor!

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Enerji tüketimini azaltan akıllı PowerSensor ekran

  • P Line

  • 68,6 cm (27 inç)

1 ms SmartResponse

SmartResponse, tepki sürelerini hızlı tepki gerektiren oyun ve filmler gibi özel uygulama gereksinimlerine göre otomatik olarak ayarlayarak titreşimsiz, aralıksız ve gölgesiz görüntüler üreten özel bir Philips teknolojisidir.

Masa üstü dağınıklığını ortadan kaldıran dahili hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.