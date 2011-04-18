EPEAT Gold, çevre üzerindeki etkinin en düşük seviyede olmasını sağlar

Philips EPEAT GOLD onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. GOLD onayı, kullanılan plastiklerin en az %30'unun Kullanım Sonrası Geri Dönüştürülmüş Ürün olmasını sağlayarak, zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanım oranını azaltmaya yardımcı olur. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.