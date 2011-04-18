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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

273P3LPHEB/00

Enerji tüketimini azaltan akıllı PowerSensor ekran

Akıllı PowerSensor özelliğine sahip olan çevre dostu, EPEAT Gold onaylı Philips Professional 273P3 LED monitör, kullanıcının varlığını algılayarak güç tüketimini ayarlıyor ve %80'e varan tasarruf olanağı sağlıyor!

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Enerji tüketimini azaltan akıllı PowerSensor ekran

  • P Line

  • 68,6 cm (27 inç)

PowerSensor, enerji tasarrufu sayesinde daha düşük çalıştırma maliyetleri sağlar

PowerSensor, enerji tasarrufu sayesinde daha düşük çalıştırma maliyetleri sağlar

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığın belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltan ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir 'insan sensörüdür'.

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

EPEAT Gold, çevre üzerindeki etkinin en düşük seviyede olmasını sağlar

Philips EPEAT GOLD onaylı monitörler insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının düşük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT programı, alıcıların ABD EPA tarafından desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak monitörleri değerlendirmesine, karşılaştırmasına ve seçmesine yardımcı olur. GOLD onayı, kullanılan plastiklerin en az %30'unun Kullanım Sonrası Geri Dönüştürülmüş Ürün olmasını sağlayarak, zehirli ve tehlikeli maddelerin kullanım oranını azaltmaya yardımcı olur. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

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Yasal Uyarılar

  1. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.