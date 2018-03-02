2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
272B8QJEB/01
Kristal netliğinde görüntü
Philips 27 inç Quad HD monitör ile işlerinizi en iyi şekilde tamamlayın. Kristal netliğindeki Quad HD, çalışmalarınızı rahat ve net bir şekilde görmenizi sağlar. Flicker-free ve LowBlue modu gibi özellikler sayesinde gözleriniz yorulmadan çalışabilirsiniz.
B Line
68,6 cm (27 inç)
2560 x 1440 (QHD)
Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının yanı sıra USB-C, Displayport, HDMI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayata geçmesini sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size CrystalClear görüntüler sunar.
Geçişler veya renk şeritleri olmaksızın mükemmel ve doğal renkler için 1,074 milyar renk ve 12 bit dahili işlemci ile 10 bit ekran, zengin renk derinliği sunar.
IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.