ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Gözlerinizi dinlendirin
  • Gözlerinizi dinlendirin
  • Gözlerinizi dinlendirin
  • Gözlerinizi dinlendirin
  • Gözlerinizi dinlendirin
  • Gözlerinizi dinlendirin

Üretimden kaldırıldı

BrillianceLED arka aydınlatmalı LCD monitör

248X3LFHSB/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Gözlerinizi dinlendirin
Yenilikçi Philips LightFrame 2 ekran, benzersiz çerçevesiyle belirli bir dalga boyunda yaydığı mavi ışık sayesinde göz yorgunluğunu azaltır, konsantrasyonu artırır ve esenlik duygusu verir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yenilikçi Lightframe göz yorgunluğunu azaltır

Gözlerinizi dinlendirin

  • LightFrame 2™

  • 60 cm / 23,6 inç

Yenilikçi LightFrame™ teknolojisi gözlerinizi dinlendirir

Philips, benzersiz LightFrame teknolojisiyle uzun bir geleneği sürdürüyor ve yenilikleriyle tüketicilerin hayatında anlamlı değişiklikler yaratmaya devam ediyor. LightFrame teknolojisi, gözün üçüncü reseptöründen geçen mavi ışığın biyolojik saati yenilediği, enerji ve esenlik duygusu verdiği yönündeki bilimsel görüşe dayanıyor. Philips LightFrame ekran, çerçevesinden belirli bir dalga boyunda mavi ışık yayarak göz yorgunluğunu azaltır ve ekran başında uzun saatler geçirdikten sonra bile konsantrasyonunuzu korumanızı sağlar.

Kusursuz görüntü için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Kullanım kolaylığı sağlayan SmartImage

Kullanım kolaylığı sağlayan SmartImage

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

26/09/2013

Türkiye

Türkiye

Harika

Bu güne kadar kullandığım en güzel ve kullanışlı monitör. Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 248X3LFHSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 248X3LFHSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları