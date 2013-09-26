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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
60 cm / 23,6 inç
Philips, benzersiz LightFrame teknolojisiyle uzun bir geleneği sürdürüyor ve yenilikleriyle tüketicilerin hayatında anlamlı değişiklikler yaratmaya devam ediyor. LightFrame teknolojisi, gözün üçüncü reseptöründen geçen mavi ışığın biyolojik saati yenilediği, enerji ve esenlik duygusu verdiği yönündeki bilimsel görüşe dayanıyor. Philips LightFrame ekran, çerçevesinden belirli bir dalga boyunda mavi ışık yayarak göz yorgunluğunu azaltır ve ekran başında uzun saatler geçirdikten sonra bile konsantrasyonunuzu korumanızı sağlar.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
TuncerSEN
26/09/2013
Türkiye
Harika
Bu güne kadar kullandığım en güzel ve kullanışlı monitör. Tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Brilliance 248X3LFHSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Brilliance 248X3LFHSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır