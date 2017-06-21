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  • Brilliance SmartImage Oyunlu LCD monitör
    144 Hz Oyun Oynama
  • 144 Hz Oyun Oynama
  • 144 Hz Oyun Oynama
  • 144 Hz Oyun Oynama
  • Brilliance SmartImage Oyunlu LCD monitör
    144 Hz Oyun Oynama
  • 144 Hz Oyun Oynama
  • 144 Hz Oyun Oynama
  • 144 Hz Oyun Oynama

Üretimden kaldırıldı

BrillianceSmartImage Oyunlu LCD monitör

242G5DJEB/00

3.3
| (3) İncelemeler
144 Hz Oyun Oynama
Bu gelişmiş Philips oyun ekranı, ultra pürüzsüz muhteşem görüntüler için ekranı saniyede 144 kereye kadar yeniden çizer. SmartFrame, belirli bir bölgeyi vurgulamanızı sağlar. Özel oyun önayarları ve uzaktan Smart Keypad kontrolü elinizde tutmanızı kolaylaştırır
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144 Hz Oyun Oynama

  • 144 Hz

  • 61 cm (24 inç)

Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları

Yoğun, mücadeleci oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntülere sahip bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atlarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage oyun modu

Oyuncular için optimize edilmiş SmartImage oyun modu

Yeni Philips oyun ekranı, oyuncular için ayarlanan ve size farklı seçenekler sunan hızlı erişim OSD'sine sahiptir. "FPS" modu (First person shooting - Birinci şahıs nişancı) oyunlardaki karanlık temaları geliştirerek karanlık bölgelerdeki gizli nesneleri görmenizi sağlar. "Yarış" modu ekranı ayarlayarak hızlı tepki süreleri ve yüksek renkler sunmanın yanı sıra görüntüyü de ayarlar. "RTS" modu (Real time strategy - Gerçek zamanlı strateji) hem belirli alanların vurgulanmasını hem de boyut ve görüntü ayarlamaları yapılmasını sağlayan özel SmartFrame moduna sahiptir. Oyuncu 1 ve Oyuncu 2 modları farklı oyunlara göre özelleştirilmiş kişisel ayarlar sunarak en iyi performansın elde edilmesini sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

3
2

21/06/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyatıda özellikleride gayet iyi

Pivot özelliği var kullanan için iyi bir özellik. Kumandası kullanım kolaylığı sağlıyor. Display porttan 144 hz veriyor. Ben bu şekilde kullanıyorum. enerji tüketimi büyüklüğüne göre az. Fişten çekilen güç miktarını gösteren cihazla test ettim.USB 3.0 hub özelliği var ve hızlı şarj destekliyor. Monitör üzerindeki ayar tuşları dokunmatik düzgün kullanılıyor dandik değil. Kusurlarıda yok değil. Biraz ışık sızması var bilgisayar kapandığında monitör kapanana kadar rahatsız edebilir. Monitör bilgisayar açıkken tabiki sorun yok. Görüntü kalitesi 144hz TN panel ve full HD olmasına göre normal. IPS görüntüsü beklemeyin. Bir sıkıntısı kesinlikle yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 272G5DJEB SmartImage Oyunlu LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 272G5DJEB SmartImage Oyunlu LCD monitör için yapılmıştır

16/08/2018

Türkiye

Türkiye

Orta ve üst kalite arası

Yaklaşık 1 yıldır PHL 242G5 monitörü kullanmaktayım. Display port üzerinden 100 ve 144 hz de monitör gerçekten kendini belli ediyor. Tasarım olarak sade ve şık duruşu var monitörü istediğiniz yüksekliğe ayarlamanız çok kolay, görüş açısı harika.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 242G5DJEB SmartImage Oyunlu LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Brilliance 242G5DJEB SmartImage Oyunlu LCD monitör için yapılmıştır

07/12/2016

Türkiye

Türkiye

berbat br görüntü kalitesi

tek kelimeyle berbat bir ürün aldığıma çok pişman oldum philips benı cok şaşırttı, ucuz etin yahnisi olmaz derlermiş doğruymuş. geri iade etmek istiyorum ama açıp kullandıgım ıcın edemıyorum, o kadar para verdım resmen paramla rezil oluyorum.

Bu değerlendirme Brilliance 272G5DJEB SmartImage Oyunlu LCD monitör için yapılmıştır

Bu değerlendirme Brilliance 272G5DJEB SmartImage Oyunlu LCD monitör için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Bu Philips ekran, Dual-link DVI ve DisplayPort konektörüyle 144 Hz yenileme hızına sahiptir. Lütfen grafik kartınızın 144 Hz yenileme hızına sahip olduğundan ve son sürücüyle güncellendiğinden emin olun.

  2. 144 Hz performansıyla ilgili daha fazla soru için lütfen doğrudan kart satıcınıza başvurun.

  3. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  4. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  5. Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın bağlanmadığı ya da doğru bir şekilde çalışmadığı durumlarda, MHL cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla iletişim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıştırmak için özel MHL kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir