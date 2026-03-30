SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!