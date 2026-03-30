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Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör, LED arka aydınlatma

241S4LSS/00

Sürdürülebilir verimlilik
Philips LED ekran %25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur.
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enerji tasarruflu LED ekran ile

Sürdürülebilir verimlilik

  • S Line

  • 61 cm (24 inç)

  • Full HD ekran

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage ile hafızaya alınmış kolay ve optimum görüntü ayarı

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi ekran performansını sunan benzersiz ve öncü bir Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir ekran performansı sunar. Ekonomi modu önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

SmartContrast ile zengin siyah ayrıntılar

SmartContrast ile zengin siyah ayrıntılar

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.