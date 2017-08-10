Oyun için kullanmayacaksanız idare eder. Tepki süresi 14ms, yazılımsal olarak 5ms oluyor. Genel amaçlar için uygun. Hoparlörleri yetersiz, ses seviyesi idare eder ama ses kalitesi kötü, harici hoparlör kullansanız daha iyi olur. Görüş açısı renk kalitesi güzel. Enerji sınıfı B. Tek HDMI olması kötü, ben bilgisayarı dvi dan uydu alıcıyı hdm dan bağladım, birini kapatınca diğerine otomatik geçiyor. PC için ses kablosu ve vga kablo çıkıyor, HDMI ve DVI istiyorsanız ayrıca almanız gerek. Özet olarak oyuncu değilseniz ve ses kalitesi aramıyorsanız yada harici hoparlör kullanırım diyorsanız alabilirsiniz