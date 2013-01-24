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    LCD monitör ve SmartControl Lite

    240V5QDAB/01
    Genel Derecelendirme / 5
    • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler Parlak renkli muhteşem LED görüntüler Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
      -{discount-value}

      LCD monitör ve SmartControl Lite

      240V5QDAB/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LCD monitör ve SmartControl Lite

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LCD monitör ve SmartControl Lite

      Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

      Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim! Tüm faydaları görün

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        LCD monitör ve SmartControl Lite

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

        stereo hoparlörlerle

        • V Line
        • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

        IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

        Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

        Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

        Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

        Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

        Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

        SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

        Full HD eğlence için HDMI-ready

        Full HD eğlence için HDMI-ready

        HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

        SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

        SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

        2x2 watt RMS hoparlörlerle güçlü ses

        Şimdi multimedya ve sosyal uygulamaların keyfini stereo sound ile çıkarabilirsiniz. Bu dahili hoparlörler sadece mükemmel ses sunmakla kalmaz aynı zamanda kablo kargaşasından kurtulmanıza yardımcı olur ve kıymetli masaüstü alanından tasarruf etmenizi sağlar.

        Cıva İçermez çevre dostu ekran

        LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiş olur.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          IPS-ADS LCD
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          60,5 cm / 23,8 inç
          Etkin izleme alanı
          527,04 (Y) x 296,46 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Tepki süresi (tipik)
          5 ms (GtG)*
          Parlaklık
          250  cd/m²
          SmartContrast
          10.000.000:1
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          Piksel aralığı
          0,275 x 0,275 mm
          İzleme açısı
          • 178º (Y) / 178º (D)
          • C/R > 10 ise
          Ekran renkleri
          16,7 M
          Tarama Frekansı
          30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
          sRGB
          Evet

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • VGA (Analog)
          • DVI-D (dijital, HDCP)
          • HDMI (dijital, HDCP)
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          • PC ses girişi
          • Kulaklık çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Dahili Hoparlörler
          2W x 2
          Kullanıcı rahatlığı
          • Açık/Kapalı
          • Menü/Tamam
          • Parlaklık/Geri
          • Ses/Yukarı
          • Otomatik/Aşağı
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İsveççe
          • Türkçe
          • Geleneksel Çince
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (100x100 mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • Mac OS X
          • sRGB
          • Windows 7
          • Windows 8.1

        • Stand

          Eğilme
          -5/20  derece

        • Güç

          Açık modu
          19,23 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modu
          0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          0,5 W (tipik)
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dahili
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (mm)
          553 x 420 x 219  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          553 x 343 x 55  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          600 x 415 x 118  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          4,09  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          3,69  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          5,36  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0°C - 40°C  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20°C - 60°C  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF
          50.000 (Arka ışık hariç)  saat

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 6.0
          • RoHS
          • Kurşunsuz
          • Cıva İçermez
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • TCO Sertifikalı
          • cETLus
          • TUV/ISO9241-307
          • BSMI
          • PSB
          • C-tick
          • UKRAYNACA
          • EPA

        • Kasa

          Renk
          Siyah
          Kaplama
          İnce çizgi (ön çerçeve) / Doku (arka kapak)

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          evet
          Kablolar
          VGA, Ses, Güç
          Kullanıcı Belgeleri
          evet

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            • "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
            • HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.
            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

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