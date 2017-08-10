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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartControl Lite

240V5QDAB/01

3

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim!

Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS-ADS geniş ekran teknolojisi

IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

10/08/2017

Türkiye

Türkiye

Genel amaçlar için idare eder

Oyun için kullanmayacaksanız idare eder. Tepki süresi 14ms, yazılımsal olarak 5ms oluyor. Genel amaçlar için uygun. Hoparlörleri yetersiz, ses seviyesi idare eder ama ses kalitesi kötü, harici hoparlör kullansanız daha iyi olur. Görüş açısı renk kalitesi güzel. Enerji sınıfı B. Tek HDMI olması kötü, ben bilgisayarı dvi dan uydu alıcıyı hdm dan bağladım, birini kapatınca diğerine otomatik geçiyor. PC için ses kablosu ve vga kablo çıkıyor, HDMI ve DVI istiyorsanız ayrıca almanız gerek. Özet olarak oyuncu değilseniz ve ses kalitesi aramıyorsanız yada harici hoparlör kullanırım diyorsanız alabilirsiniz

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 240V5QDAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 240V5QDAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir