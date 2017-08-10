2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu Philips ekranla canlı görüntülerin tadını çıkarın. HDMI ve stereo hoparlörlerle mükemmel bir seçim!
V Line
24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
IPS ADS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IPS-ADS ekranlar, standart TN panellerden farklı olarak size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Erhan79
10/08/2017
Türkiye
Genel amaçlar için idare eder
Oyun için kullanmayacaksanız idare eder. Tepki süresi 14ms, yazılımsal olarak 5ms oluyor. Genel amaçlar için uygun. Hoparlörleri yetersiz, ses seviyesi idare eder ama ses kalitesi kötü, harici hoparlör kullansanız daha iyi olur. Görüş açısı renk kalitesi güzel. Enerji sınıfı B. Tek HDMI olması kötü, ben bilgisayarı dvi dan uydu alıcıyı hdm dan bağladım, birini kapatınca diğerine otomatik geçiyor. PC için ses kablosu ve vga kablo çıkıyor, HDMI ve DVI istiyorsanız ayrıca almanız gerek. Özet olarak oyuncu değilseniz ve ses kalitesi aramıyorsanız yada harici hoparlör kullanırım diyorsanız alabilirsiniz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 240V5QDAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 240V5QDAB LCD monitör ve SmartControl Lite için yapılmıştır
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
HDMI kabloları bölgeye ve modele göre değişiklik gösterir.
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir