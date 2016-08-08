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Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör ve PowerSensor

240B7QPTEB/01

PowerSensor ile

Philips PowerSensor ekran, %85 oranında geri dönüştürülmüş plastik ve PVC'den üretilmiştir. BFR içermeyen muhafazası çevre dostu üretkenlik için idealdir

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net görüntüler, verimli performans

PowerSensor ile

  • B Line

  • 24 (61,1 cm / 24,1 inç diyag.)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor enerji maliyetlerini %70'e varan oranda azaltır

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığın belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece enerji maliyetlerini %70'e varan oranda azaltan ve monitörün kullanım ömrünü artıran dahili bir "insan sensörüdür".

Tam renkler ve geniş izleme açıları için IPS teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece 90 derecelik Pivot modu dahil olmak üzere hemen hemen her açıdan TV izleyebilirsiniz. IStandart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her an renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Ek ekran bağlantısı için DisplayPort çıkışı

DisplayPort çıkışı sayesinde ilk ekranınızdan bilgisayara tek bir kablo kullanarak birden çok yüksek çözünürlüklü ekran bağlayabilirsiniz. Papatya zinciri yöntemiyle birden çok ekranı bağlayarak kablolardan kurtulabilir ve masaüstü dağınıklığını önlemiş olursunuz.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  3. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  4. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir