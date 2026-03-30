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  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

Üretimden kaldırıldı

BrillianceIPS LCD monitör, LED arka aydınlatma

231P4QPYKEB/00

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
Web kameralı Philips IPS LED ekran, ortak çalışma ve iletişim imkanı sunarken hem paradan hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Web kamerasıyla zamandan ve paradan tasarruf

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

  • P Line

  • 58,4 cm (23 inç)

  • Full HD ekran

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır; böylece hemen hemen her açıdan, 90 derecelik Pivot modunda bile TV izleyebilirsiniz! Standart TN panellerden farklı olarak IPS ekranlar, size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

İletişim kurmak ve ortaklaşa çalışmak için web kamerası

Dahili web kamerası ve mikrofon, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle görüntülü olarak haberleşmenizi sağlar. İletişim ve ortak çalışmaya yönelik bu basit çözümle hem zamanınız size kalır hem de seyahat masraflarınız azalır.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları