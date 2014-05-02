2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
E Line
21,5" (54,6 cm)
Full HD ekran
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
taycon26
02/05/2014
Türkiye
mükemmel bir philips ürünü
alırken bu konuda fazla bire fikrim ve yeteneğim yoktu.konunun uzmanı olmadıktan sonra yorum yazmak zor geliyor ancak marka konusunda arkadaş tavsiyesi(bu arkadaş internet kafe işletmecisi.15 yıldır)beni de bu ürünü almaya ikna etme açısından hüküm verme konusunda yönlendir me yaptı..gerçekten ilk izlenimlerim çok iyi.teşekkürler ve saygılar.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
masa09
08/12/2013
Türkiye
Çok İnce
Ürünü almadan önce slim led olduğuna dikkat etmiştim fakat bu kadar ince olacağını tahmin etmiyordum gerçekten çok iyi bir ürün üstüne üstük Full HD 1080p daha ne olsun
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır