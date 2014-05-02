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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

227E4LSB/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
Bu zarif ve ince tasarımlı ekranda doğal renklerle muhteşem LED görüntü deneyimini yaşayın.
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Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD ekran

Doğal renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartImage Lite ile gelişmiş LCD görüntüleme deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

02/05/2014

Türkiye

Türkiye

mükemmel bir philips ürünü

alırken bu konuda fazla bire fikrim ve yeteneğim yoktu.konunun uzmanı olmadıktan sonra yorum yazmak zor geliyor ancak marka konusunda arkadaş tavsiyesi(bu arkadaş internet kafe işletmecisi.15 yıldır)beni de bu ürünü almaya ikna etme açısından hüküm verme konusunda yönlendir me yaptı..gerçekten ilk izlenimlerim çok iyi.teşekkürler ve saygılar.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

08/12/2013

Türkiye

Türkiye

Çok İnce

Ürünü almadan önce slim led olduğuna dikkat etmiştim fakat bu kadar ince olacağını tahmin etmiyordum gerçekten çok iyi bir ürün üstüne üstük Full HD 1080p daha ne olsun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 227E4LSB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları