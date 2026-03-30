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  • Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
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Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

227E4LHSB/00

Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir
Bu zarif ve ince tasarımlı ekranda doğal renklerle muhteşem LED görüntü deneyimini yaşayın. HDMI ve SmartImage lite gibi özellikleriyle, mükemmel bir seçim!
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Şık ekran seyir deneyiminizi zenginleştirir

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Full HD ekran

Doğal renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartImage Lite ile gelişmiş LCD görüntüleme deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.

Full HD eğlence için HDMI-ready

Full HD eğlence için HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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