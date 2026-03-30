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  • USB monitörün kolaylığı
  • USB monitörün kolaylığı
  • USB monitörün kolaylığı
  • USB monitörün kolaylığı

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör, LED arka aydınlatma

221S3UCS/00

USB monitörün kolaylığı
Yeni Philips USB monitörle sadeliğin dünyasına adım atın. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB 2.0 bağlantı noktaları, tek bir kablo bağlantısıyla monitörünüze dijital görüntü ve güç iletir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Güç ve görüntü için tek bir USB kablosu

USB monitörün kolaylığı

  • S Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • USB monitör

LED teknolojisi sayesinde anında açılır

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

Güç ve görüntü iletimi için tek bir USB 2.0 dizüstü bilgisayar bağlantısı

Philips USB monitör, tek bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından görüntü ve güç alabilir. Ekstra güç veya video kablosu gerekmediği için, dizüstü bilgisayarınızla monitör arasında son derece az enerji kullanan, tek kablolu, basit bir bağlantı kurabilirsiniz.

Son derece düşük enerji tüketimi

USB monitör, düşük güç tüketen özel bir LED arka aydınlatma kullanır ve bu sayede gerekli gücü doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından alabilir. Yaklaşık 9 Watt güç tüketimiyle, eşdeğer bir standart monitöre kıyasla yaklaşık %50 daha az enerji tüketir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Nadir durumlarda, dizüstü bilgisayarınızın 2 USB portu monitör için yeterli güç çıkışına sahip olmayabilir; bu durumda opsiyonel bir DC adaptörü almanız gerekebilir.