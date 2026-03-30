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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
221S3UCS/00
S Line
21,5" (54,6 cm)
USB monitör
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Philips USB monitör, tek bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından görüntü ve güç alabilir. Ekstra güç veya video kablosu gerekmediği için, dizüstü bilgisayarınızla monitör arasında son derece az enerji kullanan, tek kablolu, basit bir bağlantı kurabilirsiniz.
USB monitör, düşük güç tüketen özel bir LED arka aydınlatma kullanır ve bu sayede gerekli gücü doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından alabilir. Yaklaşık 9 Watt güç tüketimiyle, eşdeğer bir standart monitöre kıyasla yaklaşık %50 daha az enerji tüketir.
Yorumlar
Nadir durumlarda, dizüstü bilgisayarınızın 2 USB portu monitör için yeterli güç çıkışına sahip olmayabilir; bu durumda opsiyonel bir DC adaptörü almanız gerekebilir.