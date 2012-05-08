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Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

220V3LAB/00

3.7

| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Bu şık, ince ekranın kullanımı büyük bir zevktir. Görüntülerin zengin ve parlak olmasını sağlayan SmartContrast gibi özellikleriyle mükemmel bir seçimdir.

Tüm avantajları görüntüleyin

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 55,9 cm (22 inç)

Masa üstü dağınıklığını ortadan kaldıran dahili hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan vb. görünmez şekilde olabilir.

Enerjide verimlilik ve düşük güç tüketimi için Energy Star

Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

BENCE SÜPER

BENCE SÜPER Bİ TASARIM YANİ SIRF SÖYLEMEK İÇİN DEĞİL MÜKEMELL

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

super

ınce olamsı goruntu kalıtesı ıle harıka bır urun tasarımıda cok sık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

Harika bir Ürün

Çok Kullanışlı harika bir Ürün.. görüntü çok Net kayma donma kesinlikle Olmuyor.. stereo hoparlör

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 166V3LAB LED monitor için yapılmıştır

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