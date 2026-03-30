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  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

Üretimden kaldırıldı

BrillianceLCD monitör, LED arka aydınlatma

220P4LPYEB/00

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
Philips PowerSensor LED ekran %65 oranında geri dönüştürülmüş plastik ve PVC'den üretilmiştir, BFR içermeyen kasası gerçek anlamda çevre dostudur.
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PowerSensor ile elektrik faturanızı düşürür

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

  • P Line

  • 55,9 cm (22 inç)

  • 1680x1050

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

DisplayPort ile ses ve görüntü tek bir uzun kablo üzerinde

DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve maksimum konforu sağlayacak şekilde konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltır, çalışma alanını düzenli tutar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları