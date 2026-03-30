2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
220B4LPYCS/00
B Line
55,9 cm (22 inç)
1680x1050
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır
DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.
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