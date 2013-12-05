2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!
V Line
20 (49,5 cm / 19,5 inç diag.)
Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA tarafından yapılan ve başka birçok ülke tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç verimliliği standartlarını karşılayan ve tüm çalışma seviyelerinde maksimum güç verimliliğiyle çalışan bir ürün aldığınızı gösterir. Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik özellik sertifikasına sahiptir ve standardı karşılar veya aşar. Örneğin, uyku modunda Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı www.energystar.gov adresinde bulunabilir.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
isyil1
05/12/2013
Türkiye
güzel kullanışlı ürün
kullanımı kolay iyi dizayn edilmiş herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
isyil1
13/09/2013
Türkiye
süper led monitör
çok güzel ürün tasarımı duruşu çok güzel masada tüplü monitöre göre çok az er kaplıyor kısacası çok beğendim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 206V4LSB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır