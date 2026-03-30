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  • Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör

190V3SB5/00

Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu şık, parlak LCD ekran ile canlı görüntülerin keyfini çıkarın.
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Canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

Son derece zengin siyah ayrıntılar için 10000000:1 SmartContrast oranı

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Çekici incelik, parlak tasarım

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları