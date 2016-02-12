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Emzirmede olduğu gibi biberonla beslemeye geçtiğinizde de bebeğinize daha uygun olacak belirli pozisyonlar vardır.
Bebeğinizi göz teması kurabilecek şekilde yarı dik pozisyonda dizinizde ve kendinize yakın şekilde tutun. Gerekirse bebeğinizi yukarı kaldırmak için dizinize bir yastık koyun.
Emzirmede olduğu gibi bebeğinizi tuttuğunuz pozisyonu sırayla değiştirin. Bu, bebeğinizin gözleri ve boynunun daha eşit şekilde gelişmesine yardımcı olur. Biberonun yarısında bebeğinizin gazını çıkardıktan sonra pozisyonu değiştirmeyi deneyin. Baştan itibaren bunu uygularsanız bebeğinizin bir tarafı tercih etme olasılığı azalır.
Sezaryen doğum yaptıysanız veya ikizleriniz varsa koltukaltı tekniği iyi bir tercih olabilir. Bebeğinizi bu pozisyonda desteklemek için dizinizin yan tarafına yastık koyun.
Bebeğiniz için doğru büyüklükte deliğe sahip bir emzik seçmek önemlidir. Yavaş, orta veya hızlı akış sağlayan emzikleri tercih edebilirsiniz.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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