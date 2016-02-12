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    Philips AVENT - Advice for Bottle feeding

    Biberonla besleme tavsiyesi

    Philips AVENT - Advice for bottle feeding

    Biberonla besleme pozisyonları

    Emzirmede olduğu gibi biberonla beslemeye geçtiğinizde de bebeğinize daha uygun olacak belirli pozisyonlar vardır.

    Bebeği ve biberonu tutma

    Bebeğinizi göz teması kurabilecek şekilde yarı dik pozisyonda dizinizde ve kendinize yakın şekilde tutun. Gerekirse bebeğinizi yukarı kaldırmak için dizinize bir yastık koyun.

    • Siz gülümsedikçe ve konuştukça bebeğiniz biberonla beslenmekten keyif alacaktır 
    • Emziği dikkatlice bebeğinizin ağzına yerleştirmeden önce boynun ve emzik kısmının sütle dolması için biberonu eğin. Böylece bebeğinizin gaza neden olabilecek hava kabarcıklarını yutması önlenir
    • Bebeğiniz besleme sırasında huzursuz görünüyorsa nedeni gaz olabilir. Bebeğinizin gazını çıkarmasını teşvik etmek için sırtını nazikçe sıvazlayın
    • Beslemenin yarısında ve besleme sonrasında bebeğinizin gazını çıkarmayı alışkanlık haline getirmeye çalışın. Böylece kusmayı önleyebilirsiniz. 

    Pozisyon değiştirin

    Emzirmede olduğu gibi bebeğinizi tuttuğunuz pozisyonu sırayla değiştirin. Bu, bebeğinizin gözleri ve boynunun daha eşit şekilde gelişmesine yardımcı olur. Biberonun yarısında bebeğinizin gazını çıkardıktan sonra pozisyonu değiştirmeyi deneyin. Baştan itibaren bunu uygularsanız bebeğinizin bir tarafı tercih etme olasılığı azalır.

    Koltukaltı veya futbol topu tekniği

    Sezaryen doğum yaptıysanız veya ikizleriniz varsa koltukaltı tekniği iyi bir tercih olabilir. Bebeğinizi bu pozisyonda desteklemek için dizinizin yan tarafına yastık koyun.

    Doğru emziği seçme

    Bebeğiniz için doğru büyüklükte deliğe sahip bir emzik seçmek önemlidir. Yavaş, orta veya hızlı akış sağlayan emzikleri tercih edebilirsiniz. 

    • Yeni doğmuş bir bebek doğal olarak yumuşak, yavaş akışlı bir emziğe ihtiyaç duyacaktır
    • Bebeğinizin biberonu bitirmesi uzun sürüyorsa veya yarısında vazgeçiyorsa orta akışlı bir emziğe geçmeyi deneyin
    • Beslenme sırasında bebeğinizin ağzından süt akıyorsa emziğin deliği çok büyük olabilir
    • Tek emzik kullanarak yavaş, orta ve hızlı akış sağlayan, değişken akışlı emzikleri de tercih edebilirsiniz

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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