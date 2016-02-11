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Bebeğinizi emzirmeye alışıyor olabilirsiniz. Peki ya dışarıda emzirmeye hazır mısınız? İlk kez halka açık yerlerde emzirme ile ilgili bazı yardımcı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.
Yeni doğmuş bir bebekle dışarı çıkmak çok büyük bir iş gibi görünebilir. Fakat bebeğinizin aç olduğu her defasında eve kapanma ihtiyacı duyarsanız özgürlüğünüzün kısıtlandığını veya soyutlandığınızı hissetmeniz daha olasıdır. Şimdi dışarıda gezme ve sosyalleşmeden faydalanmanın ikiniz için de tam zamanı.
Unutmamanız gereken başlıca şey, pek çok yeni annenin aynı durumu yaşadığı ve bebeğinizi evinizin dışındayken emzirmenin gayet kabul edilir bir durum olduğudur. Pek çok anne insanların sizin bebeğinizi emzirdiğinizi bile anlamadıklarını, yalnızca bebeğinizi kucakladığınızı zannettiklerini söylüyor.
Dışarıdayken emzirmek, bebeğinizin beslenmesinin en uygun, hijyenik, en doğal ve en sağlıklı yoludur. Bebeğinizi emzirdiğiniz ve emzirmeyi daha görünür ve kabul edilir kılan, sayıları giderek artan annelerden biri olduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sonuç olarak emzirmek bebeğinizin gününün en önemli kısmıdır.
Artık halka açık yerlerde emzirmek için nispeten daha özel bir alan bulmak giderek kolaylaşıyor. Çoğu alışveriş merkezinde, departmanlı mağazada, bebek mağazasında ve süpermarkette bebeğinizi emzirebileceğiniz ve bezini değiştirebileceğiniz özel bebek odaları bulunur.
Önce yastıklar olmaksızın ve farklı sandalyelerde alıştırma yaptığınız takdirde kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Düğmesi kolayca açılan giysi türlerini veya bir emzirme giysisi giymeyi deneyin.
Kendinizi halka açık yerlerde emzirmeyi denemeye hazır hissettiğinizde iyi desteği olan, rahat bir sandalyeye oturun. Utanacağınızı düşünüyorsanız restoran veya kafedeki insanların çoğuna sırtınızı dönerek oturun. Bir şal veya tülbent kullanarak emzirirken daha iyi örtünebilirsiniz. Bebeğiniz göğsünüzü kavradıktan sonra açıkta kalan alanları bu örtüyle kapatmanız yeterlidir.
Başka bir iyi tavsiye de yanınızda su bulundurmaktır. Emzirmek gerçekten insanı susatan bir iş! Ayrıca vücut sıcaklığınızı yükselttiğinden bir ısı kaynağına çok yakın oturmamaya çalışın.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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