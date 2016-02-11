Yeni doğmuş bir bebekle dışarı çıkmak çok büyük bir iş gibi görünebilir. Fakat bebeğinizin aç olduğu her defasında eve kapanma ihtiyacı duyarsanız özgürlüğünüzün kısıtlandığını veya soyutlandığınızı hissetmeniz daha olasıdır. Şimdi dışarıda gezme ve sosyalleşmeden faydalanmanın ikiniz için de tam zamanı.

Unutmamanız gereken başlıca şey, pek çok yeni annenin aynı durumu yaşadığı ve bebeğinizi evinizin dışındayken emzirmenin gayet kabul edilir bir durum olduğudur. Pek çok anne insanların sizin bebeğinizi emzirdiğinizi bile anlamadıklarını, yalnızca bebeğinizi kucakladığınızı zannettiklerini söylüyor.