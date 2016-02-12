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Yeni doğmuş minicik bebeklerinin ne kadar hızlı büyüdüğünü görmek, ebeveynler için bir ödüldür. Sütün yanı sıra katı gıdalarla besleyerek sütten kesmeye başlamak, sağlıklı ve mutlu şekilde büyümeye devam etmesi için bebeğinize gerekli olan fazladan enerji ve besinleri sağlar.
İlk aydan sonra bebekler, genellikle ilk altı ay boyunca ayda ortalama 450 - 900 gram alır. Anne sütü ideal ilk gıdadır; ancak bu aşamadan sonra bebeğinizin büyümesine ve ayda yaklaşık 450 gram almaya devam etmesine yardımcı olması için hem süt, hem de katı gıdaların verilmesi gerekir.
Çoğu bebekte sütten kesmeye başlamak için yaklaşık altı ay beklemek uygundur ve bu yaşta bebekler katı gıdaları yemek için gerekli becerileri çok hızlı şekilde kazanırlar. Ancak bebeklerin büyüme hızları farklıdır ve miniğiniz altı aydan önce de hazır olabilir. Bebeklerin böbrekleri ve sindirim sistemleri tamamen gelişmiş olmayacağından süt dışındaki gıdalara bebeğiniz dört aylık olana kadar kesinlikle başlamayın.
Bebeğiniz yeni ve farklı tatların keyfini çıkarmayı öğreneceği için katı gıdaları yemeye başlamak çok heyecan verici bir aşamadır.
Sütten kesmeye ne zaman başlamanız gerektiğinden emin değilseniz sağlık uzmanınıza danışın. Beslemeye çalışmadan önce tutması ve alışması için bebeğinize bir sütten kesme kaşığı da verebilirsiniz.
Geceleri uyanması her zaman bebeğinizin aç olduğu anlamına gelmez.
Bebeğiniz önceleri kesintisiz uyurken gece uyanmaya başladıysa bu illa ki aç olduğunu göstermez. Bebeklerin bu yaşlardaki uyku düzenleri değişmeye meyillidir. Uykuları, derin uykuyla hafif uyku arasında değişiklik gösterir ve kısa sürelerle uyanıp ilgi isteyebilirler.
Sağlık ekibinizin, sütten kesmeye başlamadan önce erken doğmuş bebeğinizi değerlendirmesi gerekir. Bebeğinizin gerçek doğum tarihinden itibaren beş ila sekiz ay sonrası sütten kesmeye başlamak için muhtemelen en iyi zamandır. Ancak kas koordinasyonunun gelişmesine izin vermek için tahmini doğum tarihinden üç ay sonrasına kadar beklemek en iyisidir. Bu yaştaki erken doğmuş bebekler, henüz başlarını iyi kontrol edemeyebilir. Bu nedenle katı gıda vermeden önce bebeğinizin başının ve boynunun iyi desteklendiğinden emin olmanız gerekir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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