İlk aydan sonra bebekler, genellikle ilk altı ay boyunca ayda ortalama 450 - 900 gram alır. Anne sütü ideal ilk gıdadır; ancak bu aşamadan sonra bebeğinizin büyümesine ve ayda yaklaşık 450 gram almaya devam etmesine yardımcı olması için hem süt, hem de katı gıdaların verilmesi gerekir.

Çoğu bebekte sütten kesmeye başlamak için yaklaşık altı ay beklemek uygundur ve bu yaşta bebekler katı gıdaları yemek için gerekli becerileri çok hızlı şekilde kazanırlar. Ancak bebeklerin büyüme hızları farklıdır ve miniğiniz altı aydan önce de hazır olabilir. Bebeklerin böbrekleri ve sindirim sistemleri tamamen gelişmiş olmayacağından süt dışındaki gıdalara bebeğiniz dört aylık olana kadar kesinlikle başlamayın.

Bebeğiniz yeni ve farklı tatların keyfini çıkarmayı öğreneceği için katı gıdaları yemeye başlamak çok heyecan verici bir aşamadır.