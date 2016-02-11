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Bebeğinize biberon vermeden önce bebeğinizin 3 - 4 haftalık olmasını ve emzirmenin düzene oturmasını beklemek en iyisidir. Çalışma hayatınıza dönmeyi planlıyorsanız işe başlangıç tarihinizden en az iki hafta önce biberonla beslemeye başlamayı deneyin. Böylece erkenden tüm zorluklara hazırlanabilirsiniz.
Bebeğinizin biberonla beslenmeye alışması biraz vakit alabilir.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.
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