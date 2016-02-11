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    Philips AVENT - Moving from breastfeeding to bottle feeding

    Emzirmeden biberonla beslemeye geçiş

    Bebeğinize biberon vermeden önce bebeğinizin 3 - 4 haftalık olmasını ve emzirmenin düzene oturmasını beklemek en iyisidir. Çalışma hayatınıza dönmeyi planlıyorsanız işe başlangıç tarihinizden en az iki hafta önce biberonla beslemeye başlamayı deneyin. Böylece erkenden tüm zorluklara hazırlanabilirsiniz.

    Bebeğinizin biberonla beslenmeye alışması biraz vakit alabilir.

    Memeden biberona sorunsuz bir geçiş için en iyi ipuçları:

    • Biberonu bebeğinizi besledikten bir süre sonra uzatırsanız bebeğinizin aç ve biberona ilgili olmasını sağlamış olursunuz.
    • Miniğinize ilk biberonunu başkasının vermesine izin verin, böylece bebeğiniz neden emzirmediğiniz konusunda karmaşa yaşamaz.
    • Başkası bebeğinizi ilk kez biberonla beslerken evin dışında olmaya çalışın. Bebekler annelerinin kokusunu en az 6 metreden alabilir ve başka bir odada olsanız bile yakında olduğunuzu bilirler.
    • Biberonla besleme, bebeğinizi kendinize yeterince yakın olacak şekilde kucakladığınız takdirde emzirme kadar iyi hissettirecektir.
    • Bebeğiniz siz evde değilken iyi beslenemeyebilir ve tüm gün dışarıda olduğunuzda geceleri daha sık uyanmaya başlayabilir. Böyle bir durum yaşarsanız şaşırmayın ve miniğinizle yeniden bağ kurmak için bu sessiz ve sıcak zamanlarınızdan faydalanın.

    Bebeğiniz biberonla beslenmeye direniyorsa şu teknikleri deneyebilirsiniz:

    • Bebeğinizin emziğine benzer bir biberon emziği kullanın.
    • Daha çekici hale getirmek için emziği ılık suyla ısıtın.
    • Bebeğinizi emmeye teşvik etmek için emziğin üzerine biraz anne sütü dökün. 
    • Bebeğinizin biberona alışması için emziğiyle oynamasına izin verin.
    • Bebeğinizi farklı bir pozisyonda tutmayı deneyin. Yarı dik şekilde durması için bebeğinizi bir bebek koltuğuna veya araba koltuğuna koyun ve biberonu yüzünüz ona bakar şekilde verin.
    • Bebeğiniz biberonu almaya alıştığında, besleme için önceden kullandığınız tekniklere dönmeyi deneyebilirsiniz.
    Philips AVENT - Moving from breastfeeding to bottle feeding

    Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.

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