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    Philips ile Sağlıklı İçecekler

    Evde lezzetli ve besleyici smoothieler İle meyve suları

     
    Katı meyve sıkacaklarımız ve yüksek hızlı blenderlerimiz; pancar, yeşillik, havuç, lahana, karpuz, portakal, ananas, narenciye veya mango gibi en sevdiğiniz meyve ve sebze sularının tadını dilediğiniz karışımda hazırlamanızı kolaylaştırır. Daha sağlıklı içecekler seçmek, dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için aşağıya göz atın!

    Philips ile Sağlıklı İçecekler

    Philips’in katı meyve sıkacağı ve blenderlardan oluşan geniş kapsamlı serisini keşfedin.

    Philips Santrifüjlü Meyve Sıkacağı

    Santrifüjlü Meyve Sıkacağı

    Güçlü meyve sıkacaklarımız, en zorlu meyve ve sebzelerden bile en iyi sonuçları elde eder.

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    Philips Yüksek Hızlı Blender

    Yüksek Hızlı Blender

    Blender ile anında en lezzetli smoothie'leri, sosları ve çorbaları hazırlayın.

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    Ürün garantisi, Philips, 2 yıl garanti

    Ürün garantisi

    Satın alma tarihinden itibaren
    2 yıl ürün garantisi

    Neden meyve suyu ve smoothie içmeliyim?

    Gerekli miktarda sebzeyi tüketmek her zaman kolay olmayabilir. Beslenmenize hızlı ve kolay bir şekilde daha fazla sebze eklemenin bir yolu suyunu sıkmak veya smoothie yapmaktır. Doğru malzemelerle smoothieler ve meyve suları sağlığınızı gerçekten iyileştirebilir.

    DSÖ günlük 400 gr meyve ve sebze tüketim önerisi

    Dünya Sağlık Örgütü, günde 400 gr meyve ve sebze tüketilmesini tavsiye ediyor.

    Yılda 1,7 milyon hayat kurtarılabilir

    Daha fazla meyve ve sebze yiyerek her yıl 1,7 milyon insanın hayatı kurtarılabilir.

    Dengeli beslenmenin ayrılmaz parçası

    Meyve ve sebzeler dengeli beslenmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

    Ev yapımı meyve suları, besinlerin yüzde 90'ına kadarını* içerir

    Taze malzemelerle hazırlanan ev yapımı meyve suları, meyve ve sebzelerde bulunan besinlerin %90'ına* kadarını içerebilir.

    * Üzüm, karpuz, domates, elma, portakal, çilek ve ananas özü üzerinde yapılan dahili testlere göre, meyveye bağlı olmak üzere %69 ile %92 arasında değişir.

    Philips ile Sağlıklı İçecekler ürün ailesi
    Philips NutriU uygulaması, tarifler için akıllı uygulama

    İlham alın ve tarifler bulun

    NutriU Uygulaması ile

    NutriU uygulaması* birçok tarif, ipucu ve pişirme tavsiyesi içerir. Tariflerimizden ilham alın ve lezzetli meyve suları ve sağlıklı smoothieler hazırlayın!

     

    *App Store ve Google Play'de mevcuttur

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    İndirin ›

    Uygulamayı ücretsiz olarak indirin:

    NutriU uygulaması, App Store'dan indirin
    NutriU uygulaması - Google Play'den indirin
    Evde her gün taze meyve suyu

    Evde taze meyve suları ve smoothieler hazırlayın

    Meyve suyu veya smoothie tüketmek, her gün doğru miktarda meyve ve sebze almanın kolay bir yoludur. Kendiniz ve aileniz için kahvaltıda, hareket halindeyken veya egzersiz sonrasında enerjinizi yükseltmek için idealdir.

    En sevdiğiniz malzemeleri bir düğmeye basarak karıştırın

    En sevdiğiniz malzemeler

    En sevdiğiniz meyve ve sebze karışımlarını seçin ve ekstra şeker veya katkı maddesi kullanmadan kendi meyve sularınızı ve smoothielerinizi tek bir düğme dokunuşuyla hazırlayın!

    Günlük besin alımınızı artırın

    Almanız gereken besin değeri miktarını artırın

    Daha sağlıklı içecekler seçmek, dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Önerilen günlük besin değeri miktarını minimum efor ve maksimum lezzet ile alabilmeniz Philips katı meyve sıkacakları ve blenderları ile artık çok kolay!

    Philips Katı Meyve Sıkacakları ve Yüksek Hızlı Blenderlar

    Philips'in tüm meyve sıkacaklarını ve blenderlerini görün

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    Philips Yüksek Hızlı Blenderlere Uygun Aksesuarlar

    Aksesuar bulun ›

    Philips ile Sağlıklı İçecekler hakkında daha fazla bilgi

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