Evde lezzetli ve besleyici smoothieler İle meyve suları

Katı meyve sıkacaklarımız ve yüksek hızlı blenderlerimiz; pancar, yeşillik, havuç, lahana, karpuz, portakal, ananas, narenciye veya mango gibi en sevdiğiniz meyve ve sebze sularının tadını dilediğiniz karışımda hazırlamanızı kolaylaştırır. Daha sağlıklı içecekler seçmek, dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için aşağıya göz atın!