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* Üzüm, karpuz, domates, elma, portakal, çilek ve ananas özü üzerinde yapılan dahili testlere göre, meyveye bağlı olmak üzere %69 ile %92 arasında değişir.
Meyve suyu veya smoothie tüketmek, her gün doğru miktarda meyve ve sebze almanın kolay bir yoludur. Kendiniz ve aileniz için kahvaltıda, hareket halindeyken veya egzersiz sonrasında enerjinizi yükseltmek için idealdir.
En sevdiğiniz meyve ve sebze karışımlarını seçin ve ekstra şeker veya katkı maddesi kullanmadan kendi meyve sularınızı ve smoothielerinizi tek bir düğme dokunuşuyla hazırlayın!
Almanız gereken besin değeri miktarını artırın
Daha sağlıklı içecekler seçmek, dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Önerilen günlük besin değeri miktarını minimum efor ve maksimum lezzet ile alabilmeniz Philips katı meyve sıkacakları ve blenderları ile artık çok kolay!
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