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  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
  • En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!

Viva CollectionMeyve sıkacağı

HR1832/00

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!
Bu kompakt katı meyve sıkacağı ile havuç dahil birçok sert meyveyi anında sıkın. Temizlenebilir ve ideal katı meyve sıkacağı tavsiyesi arayanlara özel!
Tüm avantajları görüntüleyin

Kolay temizlik ile güne sağlıklı başla

En iyi katı meyve sıkacağıyla maksimum lezzet!

  • Kompakt tasarımıyla mutfakta yer kaplamaz

  • 1,5 litrelik meyve suyu kapasitesi

  • QuickClean ile kolay temizlik

  • 500W motor gücüyle hızlı sıkım

  • Damlama önleyici entegre musluk

Tek seferde 1,5 litre meyve suyu

Tek seferde 1,5 litre meyve suyu

Cihaz, posa kabını boşaltmadan tek seferde 1,5 litreye kadar taze meyve suyu hazırlayabilir. Bu da bol bol sağlıklı içecek hazırlamanızı kolaylaştırır. Ailenize veya misafirlerinize anında servis yapabilirsiniz.

Meyvelerinizi doğrudan bardağa sıkın

Meyvelerinizi doğrudan bardağa sıkın

12 cm'ye kadar yükseltilerek bardak yerleştirmenizi kolaylaştıran entegre musluk tasarımı sayesinde doğrudan bardağa sıkım yapılabilir. Damlama önleyici özelliği, temizlik sonrası damlama sorununu da ortadan kaldırır.

Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu

Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu

Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

06/02/2022

Türkiye

Türkiye

ÜRÜNÜ DAHA ÖNCE SATIN ALMALIYDIM

Çünkü mükemmel bir ürün Ürünün tanıtım videosunu youtube kanalım için çektim @kanalvural ve uygulamasını yaptım

Avantajlar

Suyunu tam istediğim şekilde çıkarıyor

Dezavantajlar

İçinde biriken meyve kalıntısı haznesi küçük

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

28/11/2021

Türkiye

Türkiye

Harika

Philips in başka ürünleri kullandığım ve memnun kaldığım için bu katı meyve sıkacağını alırken hiç düşünmedim açıkçası. Fiyatının da uygun olmasıyla beraber hemen tercih ettim. Meyveleri gayet güzel sıkıyor, posalarında hiç su kalmıyor. Çalışırken de çok gürültülü değil, ayrıca temizlemesi gayet kolay. Kullanım sonrası parçaları suya tutmanız yeterli oluyor. Benim ilk izlenimlerim gayet olumlu ve aldığımdan pişman değilim. Teşekkürler

Avantajlar

Kolay temizlenmesi, sessiz olması, meyvelerin posalarında hiç su kalmadan sıkması

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Avance koleksiyonu HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73 katı meyve sıkacağına kıyasla