Philips in başka ürünleri kullandığım ve memnun kaldığım için bu katı meyve sıkacağını alırken hiç düşünmedim açıkçası. Fiyatının da uygun olmasıyla beraber hemen tercih ettim. Meyveleri gayet güzel sıkıyor, posalarında hiç su kalmıyor. Çalışırken de çok gürültülü değil, ayrıca temizlemesi gayet kolay. Kullanım sonrası parçaları suya tutmanız yeterli oluyor. Benim ilk izlenimlerim gayet olumlu ve aldığımdan pişman değilim. Teşekkürler