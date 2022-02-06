2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Kompakt tasarımıyla mutfakta yer kaplamaz
1,5 litrelik meyve suyu kapasitesi
QuickClean ile kolay temizlik
500W motor gücüyle hızlı sıkım
Damlama önleyici entegre musluk
Cihaz, posa kabını boşaltmadan tek seferde 1,5 litreye kadar taze meyve suyu hazırlayabilir. Bu da bol bol sağlıklı içecek hazırlamanızı kolaylaştırır. Ailenize veya misafirlerinize anında servis yapabilirsiniz.
12 cm'ye kadar yükseltilerek bardak yerleştirmenizi kolaylaştıran entegre musluk tasarımı sayesinde doğrudan bardağa sıkım yapılabilir. Damlama önleyici özelliği, temizlik sonrası damlama sorununu da ortadan kaldırır.
Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Kanal Vural
06/02/2022
Türkiye
ÜRÜNÜ DAHA ÖNCE SATIN ALMALIYDIM
Çünkü mükemmel bir ürün Ürünün tanıtım videosunu youtube kanalım için çektim @kanalvural ve uygulamasını yaptım
Avantajlar
Suyunu tam istediğim şekilde çıkarıyor
Dezavantajlar
İçinde biriken meyve kalıntısı haznesi küçük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Gul29
28/11/2021
Türkiye
Harika
Philips in başka ürünleri kullandığım ve memnun kaldığım için bu katı meyve sıkacağını alırken hiç düşünmedim açıkçası. Fiyatının da uygun olmasıyla beraber hemen tercih ettim. Meyveleri gayet güzel sıkıyor, posalarında hiç su kalmıyor. Çalışırken de çok gürültülü değil, ayrıca temizlemesi gayet kolay. Kullanım sonrası parçaları suya tutmanız yeterli oluyor. Benim ilk izlenimlerim gayet olumlu ve aldığımdan pişman değilim. Teşekkürler
Avantajlar
Kolay temizlenmesi, sessiz olması, meyvelerin posalarında hiç su kalmadan sıkması
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1832/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Avance koleksiyonu HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73 katı meyve sıkacağına kıyasla