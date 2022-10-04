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Tüm seriler

  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90

Üretimden kaldırıldı

5000 SerisiBlender Core

HR2228/90

4.5

| (13) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor

İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güçlü ProBlend Crush Teknolojisi sayesinde

İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

  • ProBlend Crush Teknolojisi

Dünya çapında 2 yıl garanti

Dünya çapında 2 yıl garanti

Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.

Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor

Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor

Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor, güç verimliliğini dengeler ve mükemmel karıştırma sonuçları sunar. ProBlend Crush teknolojisinin performansını en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Maksimum 2 L kapasite, 1,5 L çalışma sürahisi kapasitesi

Maksimum 2 L kapasite, 1,5 L çalışma sürahisi kapasitesi

2 L'lik geniş sürahi, ailenizle paylaşabileceğiniz veya saklayıp daha sonra keyfini çıkarabileceğiniz lezzetli smoothie karışımları için 1,5 L çalışma kapasitesine sahiptir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

13

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

04/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Pişman olmazsınız

Şimdilik motor gücü ve performansından memnunumAlanlar pişman olmayacaktır

Avantajlar

Motor gücü

Dezavantajlar

Ağır olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-04

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-04

03/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün çok güzel keşke erken alsaydım.

Tanıdığım kim varsa her keze tevsiye edıyorum çünkü her mutfakta olması gereken bir ürün

Avantajlar

Hızlı güzel çalişmas

Dezavantajlar

Şimdilık goremedım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-03

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-03

25/02/2022

Türkiye

Türkiye

Çok iyi

Kesinlikle buz kırarken yerinden kıpırdamıyor. Altında 4 ayak var vakumlu yere güzel yapışıyor. Çok araştırdım iyiki almışım. Cam haznesi çok kaliteli borcamdam daha kalın diyebilirim.

Avantajlar

Malzemesi çok kaliteli. Eller serbest çalışma özelliği var. İşimi yaparken oda bi yandan benim içeceğimi hazırlıyor.

Dezavantajlar

Biraz ağır. Oda malzemesi kaliteli bence ondan

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-25

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-25

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