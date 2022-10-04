Araştırma aşamasında ihtiyaç hissettiğim 3 kriter etrafında yorum yapmak istedim. Bir sürü marka, model ve fiyat arasında kaybolmuştum. Kullanım amacı: - Tek kişilik kullanım için haznesi büyük ve cam sürahisi ağır olacaktır. Bu sebeple tek kişi kullanımı için hazırla al götür için çok pratik olmayacaktır. Öte yandan kalabalık aile kullanımı için daha uygun tek seferde 4-5 kişilik hazırlayıp gerekirse cam sürahi ile sağlıklı bir şekilde buzdolabına kaldırabilirsiniz. - Meyvesuyu karışımları, buzlu içecekler, haşlanmış sebzeler ile çorba öğütme, mama, krep hamuru (yarı sıvı kıvamda) için uygun, daha yoğun kıvamlı karışımlar (hamur, patates püresi) için uygun değildir. Teknik özellikler: - Buz kıracağı olması iyi sadece buz için değil biraz sert malzemeler için de güçlü olması avantaj. Ufak boyutlu ve gücü düşük olanların bu noktada problem yaratacaktır çünkü buz deyip geçmeyin teknik olarak ilk kırma anında diğer modeller yetersiz kalacaktır. - Çalışma esnasında tutmanıza gerek yok hafif bir titreşimi var ama alt kısmındaki vantuzlar sayesinde sabit kalabiliyor. - Üst kapağı sağlam ve iyi oturuyor sınırda dolu çalışırken herhangi bir taşma oynama olmuyor. Ayrıca kapak üzerinde ufak bir bölüm daha var, kıvamı ayarlarken oradan malzeme ilave edebiliyorsunuz. - Ses düzeyi yüksek sabah erken saatlerde ev ahalisini uyandırmadan veya alt kattan duyulmadan çalıştırmak çok mümkün değil ama bu boy ve güçteki tüm modellerde ses bu seviyelerde olacaktır. Eğer ses önemli ise farklı marka ve modeller var. - Mutfakta alanınız az ve kafanızda koymayı düşündüğünüz yer/raf için boyutuna dikkat etmenizi öneririm. Satış sitelerinde sadece ürün resmi olduğundan boyunu tam algılayamayabilirsiniz bunun için kıyas yapılabilecek mutfak eşyaları ile bir arada bir resim ekledim. - Temizlenmesi pratik işiniz bitince duya tutun cam sürahi hemen temizleniyor, alt parçaları her seferinde sökmenize gerek yok çünkü herhangi bir sızıntı kaçak olmuyor. Bulaşık makinasında yıkanabiliyor ama şekli, boyutları ile makinada çok yer kaplıyor ve her an el atında bulunması gerektiğinden pratik değil. Parçalarının sökülmüş halinde bir resim daha ekledim. Fiyat: Ürün malzeme kalitesi, garanti süresi (internet kaydı yapılırsa +1 yıl), yaygın servis bulma kolaylığı ile fiyatı kendi seviyesinde makul seviyelerde ne ucuz ne pahalı diyebilirim.