İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün