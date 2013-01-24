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İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar
ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar
ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün
İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar
ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar
ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün
Blender Core
Philips Online Mağaza fiyatı
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Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor, güç verimliliğini dengeler ve mükemmel karıştırma sonuçları sunar. ProBlend Crush teknolojisinin performansını en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 900 W motorun kombinasyonu, buzları ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar.
2 L'lik geniş sürahi, ailenizle paylaşabileceğiniz veya saklayıp daha sonra keyfini çıkarabileceğiniz lezzetli smoothie karışımları için 1,5 L çalışma kapasitesine sahiptir.
Yenilikçi oluklu cam sürahi tasarımı, mükemmel karıştırma sonuçları için malzemelerin en iyi şekilde akmasını sağlar.
Kontrol kadranımız, blender hızını kolayca kontrol edebilmeniz için kaymaz tutma yerine sahiptir. Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan, daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç ayarına; manuel hız kontrollerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.
Çıkarılabilir bıçak ünitesi daha derinlemesine temizlik için tasarlanmıştır. Çıkarılabilen bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Philips blenderinizin tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.
Kullanışlı darbe kontrolünü kullanarak içeceklerinizi mükemmel bir şekilde karıştırın. Bu şekilde, tüm parçacıklar bir kez daha bıçaklardan geçerek iyice karıştırılır.
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