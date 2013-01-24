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    Series 5000

    Blender Core

    HR2228/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar
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      Series 5000 Blender Core

      HR2228/90
      Genel Derecelendirme / 5

      İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

      ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Series 5000 Blender Core

      İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

      ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün

      İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

      ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Series 5000 Blender Core

      İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

      ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar. Tüm faydaları görün

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        Series 5000

        Series 5000

        Blender Core

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar

        Güçlü ProBlend Crush Teknolojisi sayesinde

        • ProBlend Crush Teknolojisi
        Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor

        Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor

        Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor, güç verimliliğini dengeler ve mükemmel karıştırma sonuçları sunar. ProBlend Crush teknolojisinin performansını en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

        2 kat daha yüksek hızla mükemmel bir şekilde parçalanmış buzlar ve sert malzemeler

        2 kat daha yüksek hızla mükemmel bir şekilde parçalanmış buzlar ve sert malzemeler

        ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 900 W motorun kombinasyonu, buzları ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar.

        Maksimum 2 L kapasite, 1,5 L çalışma sürahisi kapasitesi

        Maksimum 2 L kapasite, 1,5 L çalışma sürahisi kapasitesi

        2 L'lik geniş sürahi, ailenizle paylaşabileceğiniz veya saklayıp daha sonra keyfini çıkarabileceğiniz lezzetli smoothie karışımları için 1,5 L çalışma kapasitesine sahiptir.

        Geniş, yenilikçi, oluklu tasarıma sahip cam sürahi

        Geniş, yenilikçi, oluklu tasarıma sahip cam sürahi

        Yenilikçi oluklu cam sürahi tasarımı, mükemmel karıştırma sonuçları için malzemelerin en iyi şekilde akmasını sağlar.

        3 hız ayarlı kolay tutulur kontrol kadranı

        3 hız ayarlı kolay tutulur kontrol kadranı

        Kontrol kadranımız, blender hızını kolayca kontrol edebilmeniz için kaymaz tutma yerine sahiptir. Yumuşak meyveler için hassas karıştırmadan, daha sert meyve ve sebzeler için yoğun güç ayarına; manuel hız kontrollerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

        Kolay temizlenebilen çıkarılabilir bıçak ünitesi

        Kolay temizlenebilen çıkarılabilir bıçak ünitesi

        Çıkarılabilir bıçak ünitesi daha derinlemesine temizlik için tasarlanmıştır. Çıkarılabilen bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Philips blenderinizin tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Dünya çapında 2 yıl garanti

        Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.

        Daha pürüzsüz karıştırma performansı için darbe işlevi

        Kullanışlı darbe kontrolünü kullanarak içeceklerinizi mükemmel bir şekilde karıştırın. Bu şekilde, tüm parçacıklar bir kez daha bıçaklardan geçerek iyice karıştırılır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Hazne

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • 3 + Darbe
          • 3 Sabit hız ayarı
          Kapak türü
          Çıkarılabilir
          Blade
          6 bıçaklı kesici
          Hız Kullanıcı Arabirimi
          Döner düğme

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          800  W
          Büyük kapasiteli demlik
          2  L
          Sürahi çalışma kapasitesi
          1,5  L
          Kordon uzunluğu
          0,09  m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          180x167x415  mm
          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          200x336x276  mm
          Ürün ağırlığı
          3,65  kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          4,35  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Kaplama

          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz Çelik
          Malzeme haznesi
          Cam
          Ana gövde malzemesi
          Metal Kaplama ve Plastik

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