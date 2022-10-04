2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
İki kat daha hızlı, mükemmel sonuçlar
ProBlend Crush teknolojisi en sert malzemeleri, iki kat daha hızlı şekilde pürüzsüz smoothie'lere dönüştürür. Benzersiz 6 yıldızlı bıçak ile verimli şekilde tasarlanmış 800 W motorun kombinasyonu, buzu ve büyük parçaları mükemmel şekilde parçalar.
ProBlend Crush Teknolojisi
Blenderlerimiz için dünya çapında 2 yıl geçerli olan uzun süreli kalite ve kullanım garantimizden yararlanabilirsiniz.
Güçlü ve enerji tasarruflu 800 W motor, güç verimliliğini dengeler ve mükemmel karıştırma sonuçları sunar. ProBlend Crush teknolojisinin performansını en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmıştır.
2 L'lik geniş sürahi, ailenizle paylaşabileceğiniz veya saklayıp daha sonra keyfini çıkarabileceğiniz lezzetli smoothie karışımları için 1,5 L çalışma kapasitesine sahiptir.
4.5
5 üzerinden
13
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
Bilo78
04/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Pişman olmazsınız
Şimdilik motor gücü ve performansından memnunumAlanlar pişman olmayacaktır
Avantajlar
Motor gücü
Dezavantajlar
Ağır olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-04
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-04
Atırgul
03/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün çok güzel keşke erken alsaydım.
Tanıdığım kim varsa her keze tevsiye edıyorum çünkü her mutfakta olması gereken bir ürün
Avantajlar
Hızlı güzel çalişmas
Dezavantajlar
Şimdilık goremedım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-03
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-03
Brnysl
25/02/2022
Türkiye
Çok iyi
Kesinlikle buz kırarken yerinden kıpırdamıyor. Altında 4 ayak var vakumlu yere güzel yapışıyor. Çok araştırdım iyiki almışım. Cam haznesi çok kaliteli borcamdam daha kalın diyebilirim.
Avantajlar
Malzemesi çok kaliteli. Eller serbest çalışma özelliği var. İşimi yaparken oda bi yandan benim içeceğimi hazırlıyor.
Dezavantajlar
Biraz ağır. Oda malzemesi kaliteli bence ondan
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-25
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HR2228/90 Blender Core için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-25