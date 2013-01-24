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Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Boyutu küçük, gücü büyük
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
Boyutu küçük, gücü büyük
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Boyutu küçük, gücü büyük
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
Mini blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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En pürüzsüz karışımları kolayca ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Güçlü 350 W motor ve 4 yıldızlı bıçak ile en sevdiğiniz malzemeleri 30 saniye gibi kısa bir sürede iyice karıştırabilirsiniz.
Mini blender'ınız, sebze soslarından sağlıklı smoothie'lere kadar her şeyin üstesinden gelebilir. Kivi gibi yumuşak malzemelerden buz küpü gibi sert malzemelere kadar her tür malzemeyi iyice karıştırabilir ve ezebilir/kırabilirsiniz.
Kompakt ve modern tasarımı sayesinde mini blender'ınızı mutfak tezgahınızda saklayabilir ve koşturmaca içinde olduğunuz yoğun günlerde hemen alabilirsiniz.
Bulaşık makinenizde yıkayabileceğiniz çıkarılabilir aksesuarların sunduğu kolaylıktan yararlanın.
İki hız ayarı düğmesiyle malzemeleri ne kadar hızlı ve iyi karıştırmak istediğinizi kontrol ederek her seferinde mükemmel smoothie'ler hazırlayabilirsiniz.
Günlük koşturmaca içinde sağlıklı smoothie'leri kolaylıkla hazırlayıp yanınıza almaktan çok mutlu olacaksınız. Malzemelerinizi şişe içerisinde karıştırabilir ve dışarıda sağlıklı bir smoothie içmek üzere yanınıza alabilirsiniz.
Kişisel blender'ınızın en yüksek performansla çalışmasını sağlamak kolaydır. 4 yıldızlı bıçak, blender sürahisinden ayrılarak her kullanımdan sonra hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenebilir.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Kaplama
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Servis
Sürdürülebilirlik