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  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
  • Boyutu küçük, gücü büyük
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Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionMini blender

HR2602/90

Boyutu küçük, gücü büyük

Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar.

Tüm avantajları görüntüleyin

Hızlı sonuçlar için 350 W motor ile

Boyutu küçük, gücü büyük

  • 350 W

  • Taşınabilir şişe

Pürüzsüz karışımlar için güçlü 350 W motor

Pürüzsüz karışımlar için güçlü 350 W motor

En pürüzsüz karışımları kolayca ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Güçlü 350 W motor ve 4 yıldızlı bıçak ile en sevdiğiniz malzemeleri 30 saniye gibi kısa bir sürede iyice karıştırabilirsiniz.

Buz kırabilir ve diğer sert malzemeleri ezebilirsiniz

Buz kırabilir ve diğer sert malzemeleri ezebilirsiniz

Mini blender'ınız, sebze soslarından sağlıklı smoothie'lere kadar her şeyin üstesinden gelebilir. Kivi gibi yumuşak malzemelerden buz küpü gibi sert malzemelere kadar her tür malzemeyi iyice karıştırabilir ve ezebilir/kırabilirsiniz.

İki hız ayarı daha iyi karıştırma sağlar

İki hız ayarı düğmesiyle malzemeleri ne kadar hızlı ve iyi karıştırmak istediğinizi kontrol ederek her seferinde mükemmel smoothie'ler hazırlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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