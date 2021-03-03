2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HR2602/90
Boyutu küçük, gücü büyük
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar.
350 W
Taşınabilir şişe
En pürüzsüz karışımları kolayca ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Güçlü 350 W motor ve 4 yıldızlı bıçak ile en sevdiğiniz malzemeleri 30 saniye gibi kısa bir sürede iyice karıştırabilirsiniz.
Mini blender'ınız, sebze soslarından sağlıklı smoothie'lere kadar her şeyin üstesinden gelebilir. Kivi gibi yumuşak malzemelerden buz küpü gibi sert malzemelere kadar her tür malzemeyi iyice karıştırabilir ve ezebilir/kırabilirsiniz.
İki hız ayarı düğmesiyle malzemeleri ne kadar hızlı ve iyi karıştırmak istediğinizi kontrol ederek her seferinde mükemmel smoothie'ler hazırlayabilirsiniz.
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