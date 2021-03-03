Boyutu küçük, gücü büyük

Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar.