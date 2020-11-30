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30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler
Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün