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    Daily Collection

    Mini blender

    HR2602/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • 30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler 30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler 30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler
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      Daily Collection Mini blender

      HR2602/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler

      Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL

      Daily Collection Mini blender

      30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler

      Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün

      30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler

      Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 349,99 TL

      Daily Collection Mini blender

      30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler

      Smoothie'ler, shake'ler, soslar ve hatta buzlu kokteyller hazırlayın. 350 W motor, 4 yıldızlı bıçak ve ergonomik sürahi tasarımı, hareket halindeyken bile sağlıklı bir içeceğin keyfini çıkarabilmeniz için 30 saniye gibi kısa bir sürede homojen karışımlar sunar. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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      Tümünü gör blender

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Mini blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        30 saniye kadar kısa bir sürede sağlıklı smoothie'ler

        Homojen karışımlar için 350 W motor ile

        • 350 W
        • Taşınabilir şişe
        Pürüzsüz karışımlar için güçlü 350 W motor

        Pürüzsüz karışımlar için güçlü 350 W motor

        En pürüzsüz karışımları kolayca ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Güçlü 350 W motor ve 4 yıldızlı bıçak ile en sevdiğiniz malzemeleri 30 saniye gibi kısa bir sürede iyice karıştırabilirsiniz.

        Buz kırabilir ve diğer sert malzemeleri ezebilirsiniz

        Buz kırabilir ve diğer sert malzemeleri ezebilirsiniz

        Mini blender'ınız, sebze soslarından sağlıklı smoothie'lere kadar her şeyin üstesinden gelebilir. Kivi gibi yumuşak malzemelerden buz küpü gibi sert malzemelere kadar her tür malzemeyi iyice karıştırabilir ve ezebilir/kırabilirsiniz.

        Kompakt tasarım

        Kompakt tasarım

        Kompakt ve modern tasarımı sayesinde mini blender'ınızı mutfak tezgahınızda saklayabilir ve koşturmaca içinde olduğunuz yoğun günlerde hemen alabilirsiniz.

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Makinede yıkanabilir aksesuarlar

        Bulaşık makinenizde yıkayabileceğiniz çıkarılabilir aksesuarların sunduğu kolaylıktan yararlanın.

        İki hız ayarı daha iyi karıştırma sağlar

        İki hız ayarı düğmesiyle malzemeleri ne kadar hızlı ve iyi karıştırmak istediğinizi kontrol ederek her seferinde mükemmel smoothie'ler hazırlayabilirsiniz.

        Bardak tutucunuza uygun şişe

        Günlük koşturmaca içinde sağlıklı smoothie'leri kolaylıkla hazırlayıp yanınıza almaktan çok mutlu olacaksınız. Malzemelerinizi şişe içerisinde karıştırabilir ve dışarıda sağlıklı bir smoothie içmek üzere yanınıza alabilirsiniz.

        Kolayca temizlenebilen 4 yıldızlı çıkarılabilir bıçak

        Kişisel blender'ınızın en yüksek performansla çalışmasını sağlamak kolaydır. 4 yıldızlı bıçak, blender sürahisinden ayrılarak her kullanımdan sonra hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenebilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Hazne
          • Taşınabilir şişe

        • Genel özellikler

          Hız ayarı sayısı
          2
          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Kaymaz ayak

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          350  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz
          Devir hızı - Blender (maks)
          21.080 - 28.520  dev/dak
          Büyük kapasiteli demlik
          1  L
          Sürahi çalışma kapasitesi
          0,6  L
          Şişe kapasitesi
          0,7  L
          Şişe çalışma kapasitesi
          0,6  L
          Kordon uzunluğu
          0,85  m

        • Tasarım

          Renk
          Parlak beyaz

        • Kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik
          Malzeme haznesi
          SAN
          Aksesuar malzemesi
          Plastik (Şişe / Çok amaçlı doğrayıcı)
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Malzeme düğmesi
          Plastik

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          108 x 108 x 334  mm
          Ürün ağırlığı
          1,14  kg

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme

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