Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Standart sonic diş fırçası başlıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.
Elmas şekilli sık kıllardan oluşan W2 Optimal White'ın leke giderici pedi, yiyecek ve içeceklerin yol açtığı yüzey lekelerini yok eder. Yalnızca 7 günde %100'e* varan oranda daha beyaz bir gülümseme fark edeceksiniz.
BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. Philips Sonicare W2 Optimal White diş fırçası başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası sapı ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel beyazlatma sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.
Fırça başlıklarının etkisi 3 aylık kullanımdan sonra azalır ancak BrushSync™ sayesinde önceden haberdar olacaksınız. Akıllı diş fırçanız dişlerinizi ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir. Akıllı Philips Sonicare diş fırçanız yok mu? Mavi renkli değiştirilebilir kıllara dikkat etmeniz yeterlidir; renk beyaza döndüğünde yeni bir fırça başlığı takmanın zamanı gelmiştir.
Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları diş ve diş etlerini güvenli ve nazik şekilde temizler. Dayanıklılık ve her fırçalamada olağanüstü performans için testler sırasında her fırça başlığı değerlendirmelere tabi tutulur.
Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
W2 Optimal White fırça başlığınız, PowerUp Battery ve Essence hariç tüm Philips Sonicare fırça saplarıyla mükemmel uyum sağlar. Fırça başlığını takıp çıkararak kolayca değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.
Uyumluluk
Tasarım ve kaplama
Dahil olanlar
Kalite ve performans
Sağlık açısından faydalı