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    Philips Sonicare W Optimal White

    Standart sonic diş fırçası başlıkları

    HX6062/10
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler* Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler* Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
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      Philips Sonicare W Optimal White Standart sonic diş fırçası başlıkları

      HX6062/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

      W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Sonicare W Optimal White Standart sonic diş fırçası başlıkları

      Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

      W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün

      Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

      W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Sonicare W Optimal White Standart sonic diş fırçası başlıkları

      Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

      W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün

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        W Optimal White

        W Optimal White

        Standart sonic diş fırçası başlıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

        Lekeleri yok etmek ve daha beyaz dişlere sahip olmak için üst düzey temizleme

        • 2 paket
        • Standart boy
        • Takılıp çıkarılabilir
        • BrushSync mod eşleştirmesi
        Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

        Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

        Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.

        Elmas şekilli kıllar sayesinde 1 haftada %100 daha beyaz dişlere sahip olun

        Elmas şekilli kıllar sayesinde 1 haftada %100 daha beyaz dişlere sahip olun

        Elmas şekilli sık kıllardan oluşan W2 Optimal White'ın leke giderici pedi, yiyecek ve içeceklerin yol açtığı yüzey lekelerini yok eder. Yalnızca 7 günde %100'e* varan oranda daha beyaz bir gülümseme fark edeceksiniz.

        Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

        Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

        BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. Philips Sonicare W2 Optimal White diş fırçası başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası sapı ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel beyazlatma sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.

        Ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin. Her zaman etkili temizlikten faydalanın.

        Ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin. Her zaman etkili temizlikten faydalanın.

        Fırça başlıklarının etkisi 3 aylık kullanımdan sonra azalır ancak BrushSync™ sayesinde önceden haberdar olacaksınız. Akıllı diş fırçanız dişlerinizi ne sıklıkta ve ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder ve değiştirme zamanı geldiğinde size haber verir. Akıllı Philips Sonicare diş fırçanız yok mu? Mavi renkli değiştirilebilir kıllara dikkat etmeniz yeterlidir; renk beyaza döndüğünde yeni bir fırça başlığı takmanın zamanı gelmiştir.

        Ağız sağlığı ihtiyaçlarınızı karşılaması için test edildi

        Ağız sağlığı ihtiyaçlarınızı karşılaması için test edildi

        Tüm Philips Sonicare fırça başlıkları diş ve diş etlerini güvenli ve nazik şekilde temizler. Dayanıklılık ve her fırçalamada olağanüstü performans için testler sırasında her fırça başlığı değerlendirmelere tabi tutulur.

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

        Fırça başlığı değiştirmeyi kolaylaştıran takılıp çıkarılabilir tasarım

        Fırça başlığı değiştirmeyi kolaylaştıran takılıp çıkarılabilir tasarım

        W2 Optimal White fırça başlığınız, PowerUp Battery ve Essence hariç tüm Philips Sonicare fırça saplarıyla mükemmel uyum sağlar. Fırça başlığını takıp çıkararak kolayca değiştirebilir ve temizleyebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Uyumluluk

          Fırça başlığı sistemi
          Takılıp çıkarılabilir
          BrushSync mod eşleştirmesi
          Evet
          Bu modeller için uygundur
          • 2 Serisi plak kontrolü
          • 2 Serisi plaklara karşı koruma
          • 3 Serisi diş eti sağlığı
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Bağlı
          • FlexCare+
          • Çocuklar İçin
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean

        • Tasarım ve kaplama

          Fırçanın yumuşaklık derecesi
          Orta
          Renk
          Beyaz
          Fırça değiştirme hatırlatması
          Mavi kıl renginin açılması
          Boyut
          Standart

        • Dahil olanlar

          Fırça başlıkları
          2 standart W2 Optimal White

        • Kalite ve performans

          Değiştirme
          Her 3 ayda bir
          Test edildi
          (optimum kullanım için)

        • Sağlık açısından faydalı

          Diş eti sağlığı
          Dişi eti sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur
          Plak temizliği
          7 kata kadar daha fazla plağı yok eder*
          Beyazlatma
          Sadece bir haftada daha beyaz dişler

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            Yorumlar

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            • normal bir diş fırçasına kıyasla
            • *BrushSync™ modu ile eşleştirme yalnızca Philips Sonicare BrushSync™ özellikli diş fırçası saplarıyla uyumludur