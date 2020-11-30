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W2 Optimal White fırça başlığı, daha beyaz ve canlı bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamalarının arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün