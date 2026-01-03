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  • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
  • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
  • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
  • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
  • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
  • Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

Philips Sonicare W Optimal WhiteStandart sonic diş fırçası başlıkları

HX6062/10

2.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir

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Lekeleri yok etmek ve daha beyaz dişlere sahip olmak için üst düzey temizleme

Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*

  • 2 paket

  • Standart boy

  • Takılıp çıkarılabilir

  • BrushSync mod eşleştirmesi

Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.

Elmas şekilli kıllar sayesinde 1 haftada %100 daha beyaz dişlere sahip olun

Elmas şekilli kıllar sayesinde 1 haftada %100 daha beyaz dişlere sahip olun

Elmas şekilli sık kıllardan oluşan DiamondClean'in leke giderici pedi, yiyecek ve içeceklerin yol açtığı yüzey lekelerini yok eder. Yalnızca 7 günde %100'e* varan oranda daha beyaz bir gülümseme fark edeceksiniz.

Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

Muhteşem sonuçlar için optimum mod otomatik olarak seçilir**

BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. Philips Sonicare W2 Optimal White diş fırçası başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası gövdesi ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel beyazlatma sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
1

03/01/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Fırça

Fiyatlarınız çok pahalı kampanyalı diyorsunuz neredeyse üç tanesi yeni cihaz fiyatına geliyor Üç tane aynı üründen aldım fiyatların fahiş olmasından pişmanlık duyuyorum

Avantajlar

Çiftli olması

Dezavantajlar

Fiyatlarınız çok yüksek

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Optimal White HX6062/88 2'li fırça başlıkları için yapılmıştır

Date of Use 2024-01-03

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Optimal White HX6062/88 2'li fırça başlıkları için yapılmıştır

Date of Use 2024-01-03

07/01/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ürün boyutu

Orijinal fırça başlığına kıyasla daha küçük olduğu için etkisi konusunda tereddüt yaşatıyor. Sitenizde alternatif boyları ve/veya boy bilgisi bulmak mümkün değil. Bu yüzden yenileme zamanı geldiğinde mecburen yine alacağız sanırım ama içim rahat değil doğrusu.

Bu değerlendirme White Diş Fırçası Başlığı HX6062/13 Standart sonic diş fırçası başlıkları için yapılmıştır

Date of Use 2023-12-07

Bu değerlendirme White Diş Fırçası Başlığı HX6062/13 Standart sonic diş fırçası başlıkları için yapılmıştır

Date of Use 2023-12-07

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Yasal Uyarılar

  1. Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder

  2. BrushSync™ modu ile eşleştirme yalnızca Philips Sonicare BrushSync™ özellikli diş fırçası saplarıyla uyumludur