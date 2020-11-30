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Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir Tüm faydaları görün