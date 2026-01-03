Merhaba, HX6062_88 ürünümüz ile ilgili değerlendirmeniz için teşekkür ederiz.😊 Ürünlerimizin fiyatlandırması ve kampanya dönemleriyle ilgili paylaşmış olduğunuz görüşlerinizi üzülerek okuduk. Müşterilerimizden gelen bu yöndeki geri bildirimlerin, hizmet kalitemizi geliştirmek adına bizler için çok değerli olduğunu ve ilgili birimlerimize iletileceğini bilmenizi isteriz. Konuyla ilgili her türlü görüş ve önerinizi detaylıca paylaşmak isterseniz, lütfen aşağıda belirtilen resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaşın. Her türlü görüş/öneri/şikayet için ve taleplerinizi bize sosyal medya kanallarımızdan hafta içi ve Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında, 0850 222 74 45 nolu Çağrı Merkezimizden her gün 09:00-18:00 saatleri arasında ve + 90 549 833 36 76 nolu whatsapp hattımızdan her gün 09:00-00:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yetkili Servislerimiz için https://www.philips.com.tr/cw/tuketici-urunleri-destek/yetkili-servisler.html linkini kullanarak en yakın Yetkili Servisimize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.