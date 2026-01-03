2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yalnızca bir haftada %100'e varan oranda daha beyaz dişler*
W2 Optimal White fırça başlığı, canlı ve daha beyaz bir gülümseme için yüzeydeki lekeleri yok etmek üzere derinlemesine temizlik isteyenler için idealdir. Bu fırça başlığı, profesyonel beyazlatma uygulamaları arasında parlaklığı korumak için de harika bir tercihtir
2 paket
Standart boy
Takılıp çıkarılabilir
BrushSync mod eşleştirmesi
Sık ve yüksek kaliteli fırça kılları, normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder.
Elmas şekilli sık kıllardan oluşan DiamondClean'in leke giderici pedi, yiyecek ve içeceklerin yol açtığı yüzey lekelerini yok eder. Yalnızca 7 günde %100'e* varan oranda daha beyaz bir gülümseme fark edeceksiniz.
BrushSync™ mod eşleştirmesi özelliğimiz sayesinde her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edeceksiniz**. Philips Sonicare W2 Optimal White diş fırçası başlığı, BrushSync™ özellikli Philips Sonicare diş fırçası gövdesi ile senkronize olur** ve optimum fırçalama modu ile yoğunluk seviyesini seçerek mükemmel beyazlatma sağlar. Yapmanız gereken tek şey fırçalamaya başlamaktır.
2.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Nilsu
03/01/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Fırça
Fiyatlarınız çok pahalı kampanyalı diyorsunuz neredeyse üç tanesi yeni cihaz fiyatına geliyor Üç tane aynı üründen aldım fiyatların fahiş olmasından pişmanlık duyuyorum
Avantajlar
Çiftli olması
Dezavantajlar
Fiyatlarınız çok yüksek
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Optimal White HX6062/88 2'li fırça başlıkları için yapılmıştır
Date of Use 2024-01-03
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Optimal White HX6062/88 2'li fırça başlıkları için yapılmıştır
Date of Use 2024-01-03
Bakkha
07/01/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ürün boyutu
Orijinal fırça başlığına kıyasla daha küçük olduğu için etkisi konusunda tereddüt yaşatıyor. Sitenizde alternatif boyları ve/veya boy bilgisi bulmak mümkün değil. Bu yüzden yenileme zamanı geldiğinde mecburen yine alacağız sanırım ama içim rahat değil doğrusu.
Bu değerlendirme White Diş Fırçası Başlığı HX6062/13 Standart sonic diş fırçası başlıkları için yapılmıştır
Date of Use 2023-12-07
Bu değerlendirme White Diş Fırçası Başlığı HX6062/13 Standart sonic diş fırçası başlıkları için yapılmıştır
Date of Use 2023-12-07
Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder
BrushSync™ modu ile eşleştirme yalnızca Philips Sonicare BrushSync™ özellikli diş fırçası saplarıyla uyumludur