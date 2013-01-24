Zengin bas, net ses

Dans pistindeki en iyi anılarınızı tekrar ve tekrar yaşayın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler güçlü, çarpıcı baslar ve net bir ses sunar. Arkası kapalı tasarımın sağladığı muhteşem ses yalıtımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarabilirsiniz.