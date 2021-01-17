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  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
  • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

Üretimden kaldırıldı

3000 seriesKulak üstü kulaklık

TAH4105WT/00

5
| (58) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah
Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Hafif baş bandı

  • Kompakt katlama

Zengin bas, net ses

Dans pistindeki en iyi anılarınızı tekrar ve tekrar yaşayın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler güçlü, çarpıcı baslar ve net bir ses sunar. Arkası kapalı tasarımın sağladığı muhteşem ses yalıtımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı

Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

Düz katlanabilen tasarım sayesinde kolay saklama

Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

58

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

17/01/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün başarılı

Ürün fiyatına göre gayet başarılı, herkese tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAH4105RD Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAH4105RD Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Muazzam ses kalitesi

Ses kalitesi ciddi anlamda muhteşem pasif gürültü önlemesi başarılı

Avantajlar

Ergonomik kullanımı

Dezavantajlar

Yok diyebilirim

Bu değerlendirme 3000 series TAH4105WT Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3000 series TAH4105WT Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Süresi çok iyi

Ürünü yeni aldım süresi çok iyi gidiyor şarjı da hızlı doluyor o yüzden başarılı buldum

Avantajlar

Sarj süresi ve sesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAH4105BK Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAH4105BK Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları