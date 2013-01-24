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    Kulak üstü kulaklık

    TAH4105BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin ritminiz. Sizin stiliniz. Sizin ritminiz. Sizin stiliniz. Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
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      Kulak üstü kulaklık

      TAH4105BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

      Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün

      Kulak üstü kulaklık

      Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

      Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün

      Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

      Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün

      Kulak üstü kulaklık

      Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

      Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün

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        Kulak üstü kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Kompakt katlama

        Zengin bas, net ses

        Dans pistindeki en iyi anılarınızı tekrar ve tekrar yaşayın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler güçlü, çarpıcı baslar ve net bir ses sunar. Arkası kapalı tasarımın sağladığı muhteşem ses yalıtımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Hafif, ayarlanabilir yastıklı kafa bandı

        Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.

        Düz katlanabilen tasarım sayesinde kolay saklama

        Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.

        Kablo üzerinde uzaktan kumanda. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Gelen aramayı kabul edin. Oynatma listenizi duraklatın. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Açılı konektör sayesinde kulaklığınız akıllı telefonunuza bağlı kalır ve üstün kullanım rahatlığı sunar.

        Kolayca taşıyabilmeniz için katlanabilen kompakt tasarım

        Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.

        Teknik Özellikler

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18,5  cm
          Genişlik
          16,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Ağırlık
          0,153  kg

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Diyafram
          PET
          Hassasiyet
          106 dB
          Tip
          dinamik

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          22,5  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          5  cm
          Brüt ağırlık
          0,26  kg
          Net ağırlık
          0,153  kg
          Dara ağırlığı
          0,107  kg
          EAN
          48 95229 10968 1

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          21,2  cm
          Genişlik
          17  cm
          Yükseklik
          24  cm
          Brüt ağırlık
          0,96  kg
          Net ağırlık
          0,459  kg
          Dara ağırlığı
          0,501  kg
          GTIN
          1 48 95229 10968 8

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

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