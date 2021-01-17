2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Hafif baş bandı
Kompakt katlama
Dans pistindeki en iyi anılarınızı tekrar ve tekrar yaşayın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler güçlü, çarpıcı baslar ve net bir ses sunar. Arkası kapalı tasarımın sağladığı muhteşem ses yalıtımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.
Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.
5.0
5 üzerinden
58
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sinan1327
17/01/2021
Türkiye
Ürün başarılı
Ürün fiyatına göre gayet başarılı, herkese tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAH4105RD Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAH4105RD Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Zerox034
16/01/2021
Türkiye
Muazzam ses kalitesi
Ses kalitesi ciddi anlamda muhteşem pasif gürültü önlemesi başarılı
Avantajlar
Ergonomik kullanımı
Dezavantajlar
Yok diyebilirim
Bu değerlendirme 3000 series TAH4105WT Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme 3000 series TAH4105WT Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
The100
16/01/2021
Türkiye
Süresi çok iyi
Ürünü yeni aldım süresi çok iyi gidiyor şarjı da hızlı doluyor o yüzden başarılı buldum
Avantajlar
Sarj süresi ve sesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAH4105BK Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAH4105BK Kulak üstü kulaklık için yapılmıştır