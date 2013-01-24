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Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin ritminiz. Sizin stiliniz.
Dans pistine çıkmışsınız gibi hissedin. Bu kulak üstü kulaklık, net ses ve güçlü bas sunar. Yastıklı baş bandı rahat etmenizi sağlarken mat renkli tasarımlar stilinize uygun müzik keyfi sunar. Tüm faydaları görün
Kulak üstü kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dans pistindeki en iyi anılarınızı tekrar ve tekrar yaşayın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler güçlü, çarpıcı baslar ve net bir ses sunar. Arkası kapalı tasarımın sağladığı muhteşem ses yalıtımı sayesinde en sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Çeşitli şık mat renklerde sunulan bu kulak üstü kulaklığın yastıklı kafa bandı, neredeyse varlığını unutacağınız kadar hafiftir. Sol ve sağ kulaklıkları gösteren işaretler yumuşak kulak kapaklarında net bir şekilde belirtilmiştir, ayrıca yumuşak kulak kapakları tam oturana kadar ayarlanabilir.
Basın keyfini çıkarın. Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Kulaklığı katlayın ve harekete hazır olun.
Gelen aramayı kabul edin. Oynatma listenizi duraklatın. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Açılı konektör sayesinde kulaklığınız akıllı telefonunuza bağlı kalır ve üstün kullanım rahatlığı sunar.
Seyahat ederken de kullanmanız ve müziğinizi her yere yanınızda taşımanız için katlanabilen kompakt tasarım.
Ürün boyutları
Ses
Ambalaj boyutları
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Dış Karton
Tasarım