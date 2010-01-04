Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. Ergonomik tasarımı, XL tuşları ve floresanlı tuşlarıyla karanlıkta bile kolayca kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda
Hızlı ve Kolay Kurulum
Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. Ergonomik tasarımı, XL tuşları ve floresanlı tuşlarıyla karanlıkta bile kolayca kullanabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Hızlı ve Kolay Kurulum
4'ü 1 arada
floresanlı düğmeler
SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik
Yalnızca 3 kolay adımla tamamlanan yenilikçi Kolay Kurulum özelliği ile evrensel uzaktan kumandanızı hızlı ve kolay bir şekilde kurun: 1. Cihazınızın marka koduna bakın ve uzaktan kumandaya girin 2. Cihaz kapanana kadar açma/kapatma düğmesine basın 3. Tüm tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hazır!
Onaylı Çevreci Ürün: Sürdürülebilir bir çevreye bağlılık
Royal Philips Electronics tarafından Çevreci Ürün olarak onaylanmıştır. Çevreci Ürün, cihaz performansının çok önemli sürdürülebilirlik konularında (örneğin enerji verimliliği, ürün ağırlığı, kullanım ömrü yönetimi, vb.), başlıca rakiplerinden en az %10 daha iyi olduğu anlamına gelir.
Doğal uyum ve elde tutması rahat
Doğal ve dengeli tutuş sağlayan uzaktan kumanda, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!
Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.
Büyük düğmeler kullanımı ve okunabilirliği geliştirir
Büyük tuşlar, kumanda tuşunun üzerindeki yazının daha iyi okunmasını sağlar. Ayrıca, standart kumanda tuşundan 2 mm daha büyük boyutuyla, tuşa basmak daha kolay hale gelir.
Flüoresanlı tuşlarla kumandayı karanlıkta da kullanabilirsiniz
Uzaktan kumandanın düğmeleri floresanlı olduğundan karanlıkta parlarlar; böylece uzaktan kumanda karanlıkta da kullanılabilir.
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