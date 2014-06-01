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    Evrensel uzaktan kumanda

    SRP2008B/86
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      Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda

      SRP2008B/86
      Genel Derecelendirme / 5

      Verilen paranın tam karşılığı

      8 adete kadar cihazı kontrol edebilen günlük kullanım amaçlı Philips evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda

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      8 adete kadar cihazı kontrol edebilen günlük kullanım amaçlı Philips evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün

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        Evrensel uzaktan kumanda

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        8 adete kadar kumandanın yerine kullanılabilir

        • 8'i 1 arada

        Özel fonksiyonlara kolay erişim için mükemmel gruplanmış düğmeler

        Uzaktan kumanda düğmeleri, özel cihaz fonksiyonlarına kolay erişim ve kolay kullanım sağlamak için bir arada bulunacak şekilde gruplandırılmıştır (örnek: tüm DVD fonksiyonları aynı yerde bulunur).

        Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

        Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.

        800'den fazla markayla uyumlu

        800'den fazla markayla tam uyum.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Philips için önceden programlanmıştır
          Evet
          Yasal onaylar
          CE İşareti
          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Desteklenen cihazlar
          • KABLO
          • DVB-T
          • DVD
          • Birleşik DVDR-HDD
          • SAT
          • TV
          • VCR

        • Kızılötesi Özellikleri

          Veritabanındaki marka sayısı
          800'ün üzerinde
          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          Aktarım LED'leri
          1
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          AAA

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          27,5  cm
          Genişlik
          14,5  cm
          Derinlik
          2,9  cm
          Net ağırlık
          0,145  kg
          Brüt ağırlık
          0,183  kg
          Dara ağırlığı
          0,038  kg
          EAN
          87 12581 49329 5
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir

        • Kurulum

          Kurulum Yöntemi
          cihaz üzeri

        • Dış Karton

          Uzunluk
          29.9  cm
          Genişlik
          16,9  cm
          Yükseklik
          19,4  cm
          Net ağırlık
          0,87  kg
          Brüt ağırlık
          1,58  kg
          Dara ağırlığı
          0,71  kg
          GTIN
          1 87 12581 49329 2
          Ambalaj sayısı
          6

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