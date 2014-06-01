Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda SRP2008B/86
Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda SRP2008B/86
Verilen paranın tam karşılığı
8 adete kadar cihazı kontrol edebilen günlük kullanım amaçlı Philips evrensel uzaktan kumanda.
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Bu ürün satışta değil
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Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda
Verilen paranın tam karşılığı
8 adete kadar cihazı kontrol edebilen günlük kullanım amaçlı Philips evrensel uzaktan kumanda.
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Perfect replacement
Evrensel uzaktan kumanda
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Verilen paranın tam karşılığı 8 adete kadar kumandanın yerine kullanılabilir Özel fonksiyonlara kolay erişim için mükemmel gruplanmış düğmeler
Uzaktan kumanda düğmeleri, özel cihaz fonksiyonlarına kolay erişim ve kolay kullanım sağlamak için bir arada bulunacak şekilde gruplandırılmıştır (örnek: tüm DVD fonksiyonları aynı yerde bulunur).
Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.
800'den fazla markayla uyumlu
800'den fazla markayla tam uyum.
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Kullanılabilirlik
Philips için önceden programlanmıştır
Evet Yasal onaylar
CE İşareti Darbeye dayanıklı
Evet Desteklenen cihazlar
KABLO
DVB-T
DVD
Birleşik DVDR-HDD
SAT
TV
VCR
Kızılötesi Özellikleri
Veritabanındaki marka sayısı
800'ün üzerinde Çalışma mesafesi
33 ft (10 m) Aktarım LED'leri
1 Evrensel IR kodu veritabanı
Evet
Güç
Pil tipi
AAA
Ambalaj boyutları
Yükseklik
27,5
cm Genişlik
14,5
cm Derinlik
2,9
cm Net ağırlık
0,145
kg Brüt ağırlık
0,183
kg Dara ağırlığı
0,038
kg EAN
87 12581 49329 5 Birlikte verilen ürün sayısı
1 Ambalaj türü
Plastik paket Raf yerleşimi tipi
Asılabilir
Kurulum
Kurulum Yöntemi
cihaz üzeri
Dış Karton
Uzunluk
29.9
cm Genişlik
16,9
cm Yükseklik
19,4
cm Net ağırlık
0,87
kg Brüt ağırlık
1,58
kg Dara ağırlığı
0,71
kg GTIN
1 87 12581 49329 2 Ambalaj sayısı
6
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