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  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas
  • Dinamik ve güçlü bas

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHL3165BK/00

4
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah
Dinamik ve güçlü bas
DJ'lerden ilham alan bu kulaklık güçlü ses ve bas sağlamanın yanı sıra, yumuşak yastıklı döner kulaklık modülleriyle size hareket halindeyken mükemmel dinleme deneyimi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

DJ stili monitör tipi kulaklıklar

Dinamik ve güçlü bas

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

Dışarıda özgürce müzik dinlemek için 1,2 m kablo

Dışarıda özgürce müzik dinlemek için 1,2 m kablo

Güçlü ve dinamik ses için 32 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü ve dinamik ses için 32 mm hoparlör sürücüleri

32 mm güçlü sürücüler net, ayrıntılı ve doğal ses verir.

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar

Ayarlanabilir kulaklık modülleri ve baş bandı başınıza uyum sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

14/10/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

mükemel bir ürün

gerçekten çok kullanışlı güzel bir ürün herkeze kesinlikle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3165BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3165BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

10/06/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

değerlendirme

güzel ve kullanışlı bir ürün, memnunum işlerinizde başarılar dilerim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3165BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3165BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

29/09/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyat Performans Ürünü

Ürünün ses kalitesi fena değil. Başlangıç için gayet iş görebilecek düzeyde. TRRS tip 3.5 mm jack kullandığı için bilgisayarda mikrofonunu kullanamayabilirsiniz. Bunun içinde ya ek dönüştürücü ya da ses kartı alınması gerekiyor. Ama telefon veya tablette ki gibi bir jack bilgisayarınızda varsa çok rahat mikrofonu da çalışıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3165WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHL3165WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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