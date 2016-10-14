2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
32 mm güçlü sürücüler net, ayrıntılı ve doğal ses verir.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
yalnizerhan59
14/10/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
mükemel bir ürün
gerçekten çok kullanışlı güzel bir ürün herkeze kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3165BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3165BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
gökkuşağı
10/06/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
değerlendirme
güzel ve kullanışlı bir ürün, memnunum işlerinizde başarılar dilerim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3165BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3165BL Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Orçun89
29/09/2017
Türkiye
Fiyat Performans Ürünü
Ürünün ses kalitesi fena değil. Başlangıç için gayet iş görebilecek düzeyde. TRRS tip 3.5 mm jack kullandığı için bilgisayarda mikrofonunu kullanamayabilirsiniz. Bunun içinde ya ek dönüştürücü ya da ses kartı alınması gerekiyor. Ama telefon veya tablette ki gibi bir jack bilgisayarınızda varsa çok rahat mikrofonu da çalışıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3165WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHL3165WT Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır