Ürünün ses kalitesi fena değil. Başlangıç için gayet iş görebilecek düzeyde. TRRS tip 3.5 mm jack kullandığı için bilgisayarda mikrofonunu kullanamayabilirsiniz. Bunun içinde ya ek dönüştürücü ya da ses kartı alınması gerekiyor. Ama telefon veya tablette ki gibi bir jack bilgisayarınızda varsa çok rahat mikrofonu da çalışıyor.