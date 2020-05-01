2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.
Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.
4.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Fristcan
01/05/2020
Türkiye
Tavsiye edilir
Gerek konuşmada gerek de oyunlarda ki ses ve kalite performansı ile favorim
Avantajlar
Kaliteli ses
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Ayaz20
01/05/2020
Türkiye
Ürün perfonmans başarılı şık
Verilen parayı sonuna kadar hak ediyor arakadaşımın tavsiyesi üzerine aldım çok memnun kaldım en hassas ses deneyimini alabiliyorum bu zamana kadar kulaklık kullanmamışım onu farkettim philipsi seviyorum iyi ki varsın.
Avantajlar
Ses deneyimine bayıldım
Dezavantajlar
Bence yok her konuda guzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Çınarcan
01/05/2020
Türkiye
Çok temiz ses
Ses kalitesi olarak gerçekten çok ama çok iyi kesinlikle tavsiye ederim
Avantajlar
Ergonomik tasarım çok iyi ses kalitesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır