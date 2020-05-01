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  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHE3555WT/00

4.8
| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Mavi
Mavi
Siyah
Siyah
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kompakt tasarım

Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

Değiştirilebilir 2 adet kauçuk kulak başlığı, kulağa tam oturur

Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.

Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Tavsiye edilir

Gerek konuşmada gerek de oyunlarda ki ses ve kalite performansı ile favorim

Avantajlar

Kaliteli ses

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün perfonmans başarılı şık

Verilen parayı sonuna kadar hak ediyor arakadaşımın tavsiyesi üzerine aldım çok memnun kaldım en hassas ses deneyimini alabiliyorum bu zamana kadar kulaklık kullanmamışım onu farkettim philipsi seviyorum iyi ki varsın.

Avantajlar

Ses deneyimine bayıldım

Dezavantajlar

Bence yok her konuda guzel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Çok temiz ses

Ses kalitesi olarak gerçekten çok ama çok iyi kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

Ergonomik tasarım çok iyi ses kalitesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3555BK Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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