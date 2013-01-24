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    Mikrofonlu kulaklık

    SHE3555RD/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
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      Mikrofonlu kulaklık

      SHE3555RD/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulaklık

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kulaklık

      Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

      Son derece küçük ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips Beamers kulak içi kulaklıkların konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

        Kompakt tasarım

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi

        Değiştirilebilir 2 adet kauçuk kulak başlığı, kulağa tam oturur

        Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.

        Dahili mikrofon müzik dinlerken telefon çağrılarına geçiş yapmanızı sağlar

        Dahili mikrofon, bağlantı halinde kalmanız için müzik ve telefon çağrıları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

        Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

        Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

        Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

        Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

        Dış gürültüyü önleyen mükemmel bir kulak içi tampon

        Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.

        Güçlendirilmiş kablo koruması, dayanıklılığı ve bağlantıyı artırır

        Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          103 dB

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          18,1  cm
          Genişlik
          8,1  cm
          Yükseklik
          6  cm
          Brüt ağırlık
          0,127  kg
          Net ağırlık
          0,039  kg
          Dara ağırlığı
          0,088  kg
          GTIN
          2 69 23410 72454 1

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          37,5  cm
          Genişlik
          17,9  cm
          Yükseklik
          13,9  cm
          Brüt ağırlık
          1,14  kg
          Net ağırlık
          0,312  kg
          Dara ağırlığı
          0,828  kg
          GTIN
          1 69 23410 72454 4

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17,3  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          2,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,027  kg
          Net ağırlık
          0,013  kg
          Dara ağırlığı
          0,014  kg
          EAN
          69 23410 72454 7

        • Bağlantı

          Kablo tipi
          bakır
          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          krom kaplama

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          2,1 cm*1,2 cm*1,85 cm
          Ağırlık
          0,012  kg

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